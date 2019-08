Migranti : ancora una notte sulla Open Arms per i 107 naufraghi - attesa per sviluppi inchiesta : Palermo, 18 ago. (AdnKronos) – ancora una notte a bordo, la sedicesima, per i 107 Migranti rimasti sulla Open Arms dopo lo sbarco dei 27 minori di ieri pomeriggio a Lampedusa. I giovanissimi sono stati portati all’hotspot di contrada Imbriacola. Uno dei minori ha deciso i non scendere dalla nave per non lasciare il fratello maggiorenne, che non ha avuto l’ok per lasciare la Open Arms. Oggi, intanto, c’è attesa per ...

Migranti : Open Arms - 'sbarco minori? Ancora nessuna comunicazione' : Palermo, 17 ago. (AdnKronos) - "Ancora non abbiamo avuto alcuna comunicazione ufficiale sullo sbarco dei 28 minori non accompagnati sulla Open Arms, aspettiamo notizie al riguardo". Lo dice all'Adnkronos Open Arms parlando della notizia dello sbarco dei 28 minori non accompagnati, dopo l'ok arrivati

Open Arms - la nave che ha salvato 161 Migranti ancora in attesa di un porto : la cronologia dei quindici giorni in mare : Da quindici giorni la nave della ong spagnola Proactiva Open Arms è in mare in attesa di un porto sicuro dove far sbarcare i migranti salvati in tre diversi interventi: in totale i naufraghi salvati tra il primo e il 10 agosto sono 161. In mezzo, divieti di ingresso emessi dall’Italia e da Malta, esposti, ricorsi e richieste d’asilo presentati dalla ong e inchieste aperte dalla Procura di Agrigento. Intanto, la nave è ancora a ...

Stallo Open Arms - a bordo ancora 130 Migranti : "Quanta crudeltà" : E' stata la quindicesima notte a bordo della nave spagnola Open Arms per oltre 130 naufraghi soccorsi nel Mediterraneo. Tre...

Open Arms - ok allo sbarco di 9 Migranti per ragioni mediche. Ancora stallo sugli altri : La prefettura dà il via libera all’attracco, il ministro Trenta non firma lo stop “in nome dell’umanità”. Salvini: niente aiuti ai trafficanti. Ora potrebbe intervenire il pm per il sequestro

Migranti - la Ocean Viking salva altre 105 persone. La Open Arms ancora in mare : in totale in 507 in attesa di un porto : Le navi di salvataggio a cui viene negato un porto sicuro continuano a salvare Migranti. L’ultimo caso è quello della Ocean Viking, che nel pomeriggio di lunedì ha salvato altre 105 persone al largo della Libia. Ora le persone soccorse a bordo della nave di Sos Mediterranee e Medici Senza Frontiere ci sono quindi 356: in totale sono così 507 i profughi ancora in mare in attesa di un porto sicuro, tra la Ocean Viking e della Open Arms. ...

Migranti - in 400 ancora in mare. Open Arms e Ocean Viking aspettano un porto sicuro : Open Arms e Ocean Viking hanno recuperato in tutto 400 Migranti, e adesso attendono l'indicazione di un porto sicuro per lo sbarco. Per la nave dell'ong spagnola questo sarà l'undicesimo giorno in mare. Gli Eavngelici scrivono anche al presidente del Parlamento Ue Sassoli: "Pronti ad accogliere i profughi di Open Arms".Continua a leggere

Open Arms - Saviano contro Salvini : “Tendiamo mano a Migranti”. Il ministro : “Ancora parla?” : Lo scrittore Roberto Saviano lancia un appello su Facebook, chiedendo di aiutare i 121 migranti a bordo della Open Arms, in mare da sette giorni: "Il mio invito è a fotografarci mentre tendiamo la mano e postare la foto sui social per contenere la massa di sterco che il ministro della Mala Vita Salvini e suoi scherani stanno diffondendo sul web". Replica Salvini: "Ma ancora parla? Porti chiusi e prima gli italiani".Continua a leggere

Roberto Saviano dà la mano ai Migranti - Matteo Salvini azzanna : "Ancora parla? Prima gli italiani" : "Ma ancora parla??? Porti chiusi e Prima GLI ITALIANI. Punto". Poche parole, ma durissime. Lo scrive Matteo Salvini dopo aver letto l'ultima iniziativa social di Roberto Saviano, tendere la mano a un migrante e farsi un selfie. Roberto Saviano commentando la vicenda Open Arms, ha infatti lanciato la

Migranti - "Open Arms" ancora senza porto : «Ue si volta dall'altra parte» : L'appello della capo missione a bordo Anabel Montes Mier: «Rinnoviamo nuovamente la richiesta di avere con urgenza un porto sicuro dove sbarcare queste persone secondo quanto previsto dalle convenzioni e dagli accordi internazionali»

Migranti : ancora uno sbarco fantasma ad Agrigento - in 40 arrivano a Punta Bianca : Palermo, 6 ago. (AdnKronos) - Continuano gli 'sbarchi fantasma' sulla costa dell'agrigentino. Nel pomeriggio del 5 agosto, denuncia ancora una volta Mareamico, un barcone lungo meno di 10 metri è approdato a Punta Bianca. "Appena toccata la riva - racconta l'associazione - una quarantina di Migranti

Migranti : per la Gregoretti ancora una notte al porto di Augusta - a bordo 115 naufraghi : Palermo, 30 lug. (AdnKronos) - ancora una notte alla banchina Nato del porto di Augusta (Siracusa) per la nave 'Gregoretti' della Guardia costiera con a bordo 115 Migranti soccorsi nei giorni scorsi in mare. Ieri sera sono stati fatti scendere 16 minori. Uno è poi stato costretto a risalire a bordo

