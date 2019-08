Manuela Nicolosi | “Non mi dispiacerebbe arbitrare Juve-Napoli ma è impossibile”

Fonte : ilnapolista

(Di domenica 18 agosto 2019) Repubblica intervista. Insieme a Stephanie Frappart e Michelle O’Neill nella terna arbitrale della finale di Supercoppa Europea Liverpool-Chelsea. Abitualmente dirige la Ligue 2 francese. Ha iniziato la sua carriera in Italia, prima donna arbitro nell’eccellenza romana. Poi la borsa di studio Erasmus e la Francia: “ho una doppia laurea in economia aziendale, ho frequentato una scuola privata di management”. Racconta che Liverpool-Chelsea è stata solo una partita e che è stata preceduta da uno studio accurato: “Abbiamo studiato tanto le tattiche delle squadre, valutato in quali zone fosse più facile un fuorigioco”. La parte più difficile sono stati i due gol al limite da giudicare. Non è stata una passeggiata neppure il tono della discussione con Emerson, nell’intervallo. Era agitato, racconta la: “Gli ho detto: “Se ti rivolgi così non lo accetto”. Si è ...

