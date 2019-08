Probabile formazione tipo Juventus | rebus Dybala | in ascesa le quotazioni di Douglas Costa

La Probabile formazione tipo della Roma 2019-20 : Dzeko perno dell'attacco : Edin Dzeko rimarrà alla Roma. Il centravanti bosniaco è stato a lungo uno dei grandi nomi del calciomercato estivo di serie A ma alla fine ha rinnovato il suo contratto con i giallorossi fino al 2022. Dzeko sarà dunque uno dei perni della formazione tipo della Roma 2019-20, affidata al tecnico portoghese Fonseca. Un esordiente nel campionato italiano che sembra però aver convinto gran parte della tifoseria in queste prime amichevoli estive, nel ...

La Probabile formazione della Fiorentina 2019-20 : Pulgar e Boateng tra le novità : La Fiorentina 2019-20 sta prendendo forma in questo mese d'agosto. La formazione viola ha visto arrivare dei volti nuovi proprio negli ultimi giorni e la sensazione è quella che altri ne arriveranno prima del prossimo 2 settembre. E' infatti questa la data nella quale si chiuderà il calciomercato. In panchina il nuovo patron Commisso ha confermato Vincenzo Montella, allenatore che spera di ridare alla Fiorentina la possibilità di lottare per un ...

Paolo Del Genio – La Probabile formazione che sfiderà il Barcellona : Il noto giornalista ed esperto di tattica Paolo Del Genio si è sbilanciato in merito alla probabile formazione azzurra che sfiderà questa sera il Barcellona di Valverde. Paolo Del Genio – Il giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli si aspetta qualche cambio rispetto all’undici di partenza della precedente amichevole terminata 2-1 a favore degli spagnoli: “Mi aspetto qualche cambio, soprattutto in difesa. Chiriches potrebbe avere ...

Juventus - la Probabile formazione anti Atletico : in attacco dovrebbe toccare a Higuain : Oggi, la Juventus tornerà in campo per giocare contro l'Atletico Madrid. Per i bianconeri questo sarà un test molto importante per capire come procede la preparazione in vista dell'inizio del campionato. Maurizio Sarri vorrà capire come procede l'apprendimento dei suoi schemi da parte dei giocatori juventini. Il tecnico tatticamente non presenterà novità e punterà ancora fortemente sul 4-3-3. In attacco, la Juve si presenterà con il tridente che ...

Parma - la Probabile formazione tipo di D'Aversa : Karamoh nuova freccia in attacco : Prende sempre più forma il Parma 2019/20. Nella probabile formazione dei gialloblù ci sono delle novità importanti che potrebbero portare i ducali anche a combattere per un posto in Europa League. Le soluzioni non mancano di certo al club emiliano, che anche per questa stagione si è affidato al tecnico D'Aversa. Una scelta abbastanza logica dopo che lo stesso allenatore aveva portato alla salvezza la squadra gialloblù nella passata stagione. ...

Verona - la Probabile formazione tipo : difesa a tre e centrocampo di qualità con Veloso : Il Verona si affaccia da neopromossa al campionato di Serie A 2019/20. I gialloblù hanno scelto Juric come nuovo allenatore e proveranno a conquistare la salvezza in un campionato che si preannuncia lungo e complicato, vista anche la concorrenza che ci sarà per rimanere nella massima serie. Il nuovo tecnico sembra intenzionato a schierare la sua squadra con il 3-4-2-1, un modulo che facilmente potrebbe trasformarsi però in un 3-4-3 molto più ...

Serie A - Probabile formazione tipo del Brescia : fra i titolari Joronen e Chancellor : Una delle squadre neopromosse nella Serie A 2019-20 è il Brescia. Gradito ritorno nella massima Serie per le rondinelle, che senza ombra di dubbio lotteranno per la salvezza in questa stagione. A guidare la squadra ci sarà il confermato Eugenio Corini, che ha ottenuto lo scorso anno la promozione e ora sarà chiamato a far giocare bene la sua formazione contro avversari decisamente più quotati. Pochi finora gli innesti che sono arrivati in questo ...

La Probabile formazione tipo del Lecce 2019-20 : Lapadula perno dell'attacco : Prende sempre più forma il Lecce 2019-20. Nella probabile formazione tipo dei pugliesi tanti volti nuovi per una squadra che lotterà per la salvezza. I giallorossi hanno puntato su giocatori che già conoscono bene la serie A, ma anche su alcuni elementi che arrivano dall'estero e che potrebbero essere delle autentiche sorprese. A guidare il Lecce sarà ancora Fabio Liverani, allenatore che nella passata stagione ha saputo trascinare i salentini ...

Juventus 2019-20 : nella formazione tipo di Sarri Probabile spazio alle due punte - CR7 titolarissimo : La formazione tipo della Juventus 2019-20 sarà a due o tre punte? E' questo l'interrogativo che si stanno ponendo gli addetti ai lavori ma soprattutto i tifosi della squadra bianconera, che sperano nell'ennesimo trionfo in Serie A e magari anche in un successo in Champions League. Alla guida della squadra è arrivato Maurizio Sarri, reduce da buona esperienza con Chelsea. In passato l'ex tecnico del Napoli ha fatto giocare sempre le sue squadre ...

Juventus 19-20 - nella Probabile formazione di Sarri Dybala potrebbe giocare in un 4-3-1-2 : Come giocherà la Juventus 2019-20? E quali saranno le prossime mosse di calciomercato dei bianconeri? Sono queste le domande che si pongono i tifosi della squadra campione d'Italia quando ormai manca un mesetto circa all'inizio del campionato. C'è da dire che finora la Juve è stata la regina incontrastata anche dei trasferimenti estivi, visto che è riuscita a portarsi a casa due centrocampisti di grande spessore come Rabiot e Ramsey, prendendoli ...

Fiorentina-Benfica : Probabile formazione di Montella con tanti giovani e Simeone titolare : Fiorentina-Benfica è il terzo test della tournée americana della nuova viola di Commisso e Montella. Dopo la vittoria con il Chivas e la sconfitta con l’Arsenal, con tanti giovani in campo, stanotte alle 2 italiane, orario del calcio d’inizio, si inizierà ad intravedere l’ossatura “vera” dei toscani. Gli occhi di tutti saranno ovviamente puntati su Federico Chiesa che dovrebbe essere schierato in campo anche se non dall’inizio. I toscani lo ...

Juventus-Tottenham : nella Probabile formazione di Sarri c'è Rabiot - dubbi sul centravanti : Juventus-Tottenham segna l’esordio di Maurizio Sarri sulla panchina bianconera. La prima amichevole dell’anno si giocherà a Singapore domani, domenica 21 luglio, alle 13,30 (ora italiana): è previsto gran caldo e tanta umidità. L’avversario saranno gli inglesi vice campioni d’Europa che sono più avanti nella preparazione perché inizieranno il campionato prima rispetto ai Campioni d’Italia. Sarri ha lavorato alla Continassa sulla squadra e la sua ...