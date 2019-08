Pensioni ultima ora | Quota 100 | potrebbe saltare per alcuni docenti

Fonte : termometropolitico

(Di sabato 17 agosto 2019)ora:100,perMolti lavoratori della scuolaro non riuscire ad andare in pensione con100 entro le tempistiche stabilite;ro essere costretti ad aspettare un altro anno.ora: slittamento di un anno? Cresce la preoccupazione per ie i membri del Personale Ata che hanno fatto domanda di pensionamento anticipato con100; nonostante la corretta compilazione della domanda, il ritardo nel disbrigo di alcune pratiche – aggravato dalle carenze di personale nel periodo estivo – nefar slittare l’uscita dal lavoro. In poche parole, non sono pochi i lavoratori che non sanno ancora se presentarsi o meno a scuola a inizio settembre e, se nel caso dovessero presentarsi, quanto avranno da aspettare prima di andare in pensione (forse bisognerà rinviare tutto al prossimo anno). ...

studiomarzocchi : Ultima Ora: Pensione dipendenti pubblici, ad agosto con Quota 100 via in 11 mila #economia #italia #governo… - studiomarzocchi : Ultima Ora: Cedolare secca per gli affitti, come funzionano le proroghe (e le sanzioni) #economia #italia #governo… - CoronaPiu : Sapete benissimo che questo taglio e' l'ultima priorita' degli Italiani! Perche' non mettete 200 euro in piu' sulle… -