Papa Francesco | migranti | tanti trattati da numeri ma sono persone

Migranti - Papa Francesco scrive al Meeting di Cl : “Chi fugge da guerra e povertà è una persona - non un numero” : Persone “sole e abbandonate“, spesso “trattate come numeri di una statistica”. Ma “prima che numeri, sono volti, nomi e storie“. E’ chiaro il riferimento ai Migranti da parte di papa Francesco, che ha inviato un messaggio al Meeting 2019, la kermesse annuale di Comunione e Liberazione la cui 40° edizione prenderà il via domenica 18 agosto da Rimini. “Mai dobbiamo dimenticarlo, specialmente quando ...

Papa Francesco e i migranti - il cardinale Arinze lo sfida : "Quanti ne potete ospitare? Aiutiamoli a casa loro" : Anche "il Papa Nero" contro la retorica dell'accoglienza celebrata da Papa Francesco. Il cardinale Francis Arinze, nigeriano e già prefetto della Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti in Vaticano, intervistato dall'inglese Catholic Herald ha ammonito la Chiesa e l'Occident

Papa Francesco - partito l'ordine in Vaticano : "Niente elezioni anticipate" - golpe bianco contro Salvini : La Chiesa torna a fare la predica. Sì, ma politica. Matteo Salvini oramai è il suo peggior nemico. "Un uomo solo al comando, con idee poco chiare su cosa fare se eletto al governo, preoccupa tutti". È questo il timore comune che dilaga nel mondo cattolico. "Siamo tutti molto sconcertati e preoccupat

Papa Francesco : “Vicino alle popolazioni colpite dai monsoni” : Papa Francesco all’Angelus odierno ha espresso la sua “vicinanza alle popolazioni di diversi Paesi dell’Asia meridionale, duramente colpite dalle piogge monsoniche. Prego per le vittime e gli sfollati, per tutte le famiglie senzatetto. Il Signore dia forza a loro e a quanti li soccorrono“. L'articolo Papa Francesco: “Vicino alle popolazioni colpite dai monsoni” sembra essere il primo su Meteo Web.

Papa Francesco e il Ponte Morandi - messaggio straziante ai genovesi : "Non siete soli - ma c'è solo da pregare" : A quasi un anno dal crollo del Ponte Morandi, Papa Francesco scrive ai genovesi e parla di una "ferita inferta al cuore della vostra città, una tragedia per chi ha perso i propri congiunti, un dramma per i feriti, un evento comunque sconvolgente per chi è stato costretto a lasciare le proprie case v

Ponte Morandi - Papa Francesco ai genovesi : “Comprensibile la non rassegnazione per un disastro che poteva essere evitato” : A un giorno dall’anniversario del crollo del Ponte Morandi, dove il 14 agosto del 2018 sono morte 43 persone, Papa Francesco scrive una lettera ai genovesi, pubblicata da La Stampa, e parla di una “ferita inferta al cuore della vostra città, una tragedia per chi ha perso i propri congiunti, un dramma per i feriti, un evento comunque sconvolgente per chi è stato costretto a lasciare le proprie case vivendo da sfollato”. E scrive ...

Papa Francesco - l'arcivescovo polacco che osa sfidare il Vaticano : "Gay e lesbiche come la peste" : Negli anni, diversi esponenti della Chiesa in tutto il mondo si sono espressi con parole al vetriolo in riferimento al mondo LGBT. Risale ad esempio a qualche anno fa l'asserzione choc di un vescovo di Trieste in riferimento alle unioni civili: "Gli attacchi al matrimonio come unione di un uomo e un

Ora Pell scrive dal carcere per attaccare Papa Francesco : Giuseppe Aloisi Il cardinale George Pell, che ha fatto ricorso ma che sta scontando una condanna per abusi ai danni di minori, ha esposto le sue perplessità sulla fase preparatoria del Sinodo sull'Amazzonia Il cardinale George Pell si candida a far parte dei critici sul Sinodo panamazzonico. Il porporato australiano, però, è in carcere, dopo la condanna in primo grado arrivata a marzo scorso per abusi ai danni di minori. È per questa ...

Vaticano - rivoluzione di Papa Francesco : terremoto- soldi - blitz allo Ior : Arrivano i revisioni pure allo Ior, la banca del Papa. Papa Francesco, con un atto Chirografo che entrerà in vigore da oggi, rinnova in via sperimentale (per due anni, ad experimentum), gli Statuti dell' Istituto per le Opere di Religione (Ior), approvati nel 1990 da Giovanni Paolo II, che a sua vol

Migranti - il monito di Papa Francesco : “Tutti sono tenuti a osservare i limiti imposti dal diritto internazionale umanitario” : “Tutti sono tenuti a osservare i limiti imposti dal diritto internazionale umanitario“. È questo il nuovo monito lanciato da papa Francesco nell’Angelus in piazza San Pietro ricordando che “domani ricorre il 70° anniversario delle Convenzioni di Ginevra, importanti strumenti giuridici internazionali che impongono limiti all’uso della forza e sono volti alla protezione di civili e prigionieri in tempo di guerra”. ...

"Esigenze dei tempi". Così Papa Francesco vara il nuovo statuto dello Ior : Allo scopo di "continuare ad adeguare sempre meglio le strutture e l'attività" dello Ior, l'Istituto per le Opere di Religione, "alle esigenze dei tempi, facendo ricorso, in particolare, alla collaborazione e alla responsabilità di laici cattolici competenti, desidero rinnovare, ad experimentum per due anni, gli Statuti" dell'Istituto, "con i quali San Giovanni Paolo II, con Chirografo del 1* marzo 1990, aveva dato una nuova configurazione ...

Papa Francesco : “Il sovranismo mi spaventa - porta alle guerre” : Il Pontefice: «L’Europa non deve sciogliersi, bisogna salvarla, ha radici umane e cristiane. Una donna come Ursula von der Leyen può ravvivare la forza dei Padri Fondatori»

