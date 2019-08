Ecco cosa ci riserva il futuro di Files di Google e di Google Duo tra Chromecast e

Dopo il fatto in casa - Ecco il derivato di serie : cosa sapere su Emui 10 di Huawei : Due prodotti, la stessa filosofia. Dopo aver presentato il sistema operativo fatto in casa (HarmonyOS), Huawei ha lanciato la sua nuova versione di Android: Emui 10. Non è certo una sorpresa: il gruppo ha ribadito più volte che la collaborazione con Google (di cui Emui è figlio) è l'opzione preferita, tanto che HarmonyOS rivolge per il momento lo sguardo altrove (smart speaker e smartwatch). Due strade, lo stesso orizzonte In attesa che ...

Ecco che cosa dovrebbe accadere a Huawei dopo il 19 agosto : La licenza commerciale temporanea concessa dagli USA sta per scadere e in molti si chiedono che cosa accadrà a Huawei dopo il 19 agosto, quando la proroga del blocco sarà giunta al termine. L'articolo Ecco che cosa dovrebbe accadere a Huawei dopo il 19 agosto proviene da TuttoAndroid.

Potremmo aver rilevato per la prima volta un buco nero che ingoia una stella di neutroni : Ecco cosa significa l’eccezionale scoperta : Sembra che sia stato appena compiuto un altro grande passo nell’astronomia delle onde gravitazionali. Il nuovo rilevamento di un’onda gravitazionale è il miglior candidato finora per una collisione cosmica mai vista: quella tra un buco nero e una stella di neutroni. L’evento, chiamato S190814bv, è stato rilevato dagli interferometri LIGO e Virgo quando in Italia erano le 23:11 del 14 agosto. Sulla base delle analisi iniziali, c’è una probabilità ...

Formula 1 – Dal rapporto con Verstappen all’abilità da rubare a Hamilton - Leclerc svela : “Ecco cosa vorrei di Lewis” : La sincerità di Charles Leclerc: dal rapporto con Verstappen al’abilità da ‘rubare’ a Lewis Hamilton Charles Leclerc ha vissuto una prima metà di stagione difficile con la Ferrari. Il giovane monegasco si sta godendo un po’ di relax, approfittando della pausa estiva per ricarica pienamente le energie e tornare in pista più in forma che mai. photo4/Lapresse Intanto, intervistato dal Corriere della Sera, Leclerc ha ...

Che cos’è il sensore ToF - montato sugli ultimi smartphone? Ecco che cosa fa : Si fa spesso menzione del sensore ToF ossia Time of Flight come componente fondamentale delle fotocamere digitali montate sugli smartphone moderni. Che cos’è questo importante elemento hardware e come funziona? Scopriamo tutto quel che riguarda questo “occhio” supplementare comprendendo così meglio a cosa possa servire nell’esperienza quotidiana. Che cos’è il Time of Flight Il tempo […] L'articolo Che ...

Gigi Marzullo ricoverato in codice rosso ad Avellino : operato d’urgenza - Ecco cosa è successo : Gigi Marzullo è stato ricoverato in codice rosso all’ospedale “Moscati” di Avellino dove è stato poi operato d’urgenza. Il conduttore Rai di “Cinematografo” è arrivato in pronto soccorso in gravi condizioni ed è stato subito operato per una doppia ernia addominale irriducibile. L’intervento è perfettamente riuscito e, dopo una notte di degenza in ospedale, Marzullo è potuto tornare a casa dalla famiglia, ...

Ecco cosa direbbe un origliatore di Facebook - se potesse parlare : Ascoltare i messaggi vocali di qualcun altro è straziante. A volte per ciò che la gente dice, a volte per come lo dice. Le pause, per esempio. Tutti quegli uhmmmmmm ehmmmmmm che durano secondi preziosi io li devo ascoltare tutti. Devo ascoltare e trascrivere, ascoltare e trascrivere, ascoltare e tra

Giulia Salemi - tante lacrime per Francesco Monte : “Ecco cosa mi ha ferito di più” : Giulia Salemi: le nuove dichiarazioni su Francesco Monte Giulia Salemi è tornata a parlare di Francesco Monte. In un’intervista rilasciata al settimanale F l’italo-persiana ha parlato della sua infanzia, dei suoi sogni professionali e ovviamente anche dell’amore. Che al momento non c’è più nella sua vita: solo qualche mese fa la web influencer ha detto […] L'articolo Giulia Salemi, tante lacrime per Francesco Monte: ...

Poke mania - le bowl hawaiane sono il cibo del momento più richiesto nelle consegne a domicilio : Ecco di cosa si tratta : Variopinto, fotogenico, protagonista sui social, è il cibo più trendy e gettonato nelle consegne a domicilio. Chiamalo come vuoi, poké bowl o poké hawaiano, o anche sushi poké. Più semplicemente, nelle chiacchiere quotidiane, Poké. Il piatto dei pescatori dell’isola di Honolulu, piatto povero per eccellenza, diventato la moda gastronomica del momento a Milano e nelle città cosmopolite. La base: riso, pesce crudo, verdure, frutta tropicale e ...

Nadia Toffa senza pace - spunta la teoria complottista : “Ecco cosa l’ha uccisa” : Nadia Toffa, il complotto sulla morte corre sul web. Non c’è pace per la povera Nadia Toffa, venuta a mancare a causa di un tumore cerebrale contro il quale lottava da tempo, martedì 13 agosto. La giornalista e conduttrice de Le Iene aveva appena compiuto 40 anni ed era da un mese e mezzo che non dava sue notizie sui social. I suoi fan, a causa di quella “strana” scomparsa, si erano insospettiti e avevano iniziato a pensare al peggio. La notizia ...

Quante novità per WhatsApp per Android e Web : Ecco che cosa c’è di nuovo con le ultime beta : Nelle scorse ore il team di WhatsApp ha rilasciato un nuovo aggiornamento dell'applicazione beta per Android, portandola alla versione 2.19.222 L'articolo Quante novità per WhatsApp per Android e Web: ecco che cosa c’è di nuovo con le ultime beta proviene da TuttoAndroid.

Il Segreto anticipazioni : Ecco cosa succede a INIZIO SETTEMBRE 2019 : Dal 26 agosto torneranno su Canale 5 le puntate inedite de Il Segreto; scopriamo quindi insieme che cosa succederà a Puente Viejo durante i primi giorni di SETTEMBRE, grazie al nostro post che ricapitola tutte le anticipazioni principali della telenovela. Roberto tiene sotto scacco Francisca e Fernando Nel momento in cui Francisca (Maria Bouzas) e Fernando (Carlos Serrano) cercheranno di convincerlo a lasciare Puente Viejo in cambio di denaro, ...

Truffa del pacco perso via sms : Ecco come funziona e cosa non fare : Truffa del pacco perso via sms: ecco come funziona e cosa non fare È estate, magari si è in ferie, si è in vacanza, oppure si è semplicemente al mare. A casa, insomma, non c’è nessuno. Quand’ecco che sullo smartphone compare un messaggio: un sms il cui testo recita di un fantomatico pacco perso, con tanto di numero di riferimento e un link da cliccare per avere ulteriori informazioni (presumibilmente su come recuperarlo). Ora, vuoi che si ...

Quante novità nella versione 76 di Chrome OS - ora in roll out : Ecco che cosa c’è di nuovo : Chrome OS 76 è in roll out con nuovi controlli multimediali, riprogettazione della fotocamera, accesso all'app Android migliorato e altro, inoltre Google ora ha lanciato una semplice app web installabile su Chrome OS chiamata novità che ne visualizza i dettagli delle note di rilascio. L'articolo Quante novità nella versione 76 di Chrome OS, ora in roll out: ecco che cosa c’è di nuovo proviene da TuttoAndroid.