È morto Peter Fonda | il ribelle in moto in Easy Rider

Fonte : ilgiornale

(Di sabato 17 agosto 2019) Francesca Galicia Los Angeles a causa di complicanze respiratorie a poche settimane dai festeggiamenti per il cinquantenario del suo capolavoro, il film simbolo di un'intera generazione A 79 anni èl'attore, fratello di Jane, che con il suoha segnato un'intera epoca. A darne la notizia è stata la sua famiglia.da tempo era affetto da un tumore ai polmoni che negli ultimi mesi era stato causa di numerosi ricoveri ospedalieri. Sebbene in carriera abbia interpretato svariati ruoli e recitato in numerosi film, è stato il road moviedel 1969 a innalzarlo nel gotha degli attori immortali. È stato guru e compagno di un'intera generazione di giovani hippie che dal suo personaggio hanno preso ispirazione. C'è tanto diin quel film, perché l'attore non ha semplicemente recitato ...

Agenzia_Ansa : E' morto a 79 anni a #Los Angeles #Peter Fonda. Due volte nominato all'Oscar, Fonda è l'interprete di #'Easy Rider'… - SkyTG24 : #UltimOra E' morto Peter Fonda, icona di Esay Rider. Aveva 79 anni #canale50 - HuffPostItalia : È morto Peter Fonda, con Easy Rider divenne simbolo dell'America ribelle -