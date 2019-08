Vittorio Brumotti salva un cane lasciato al sole | l’inviato si arrampica su un balcone

Fonte : gossip.fanpage

(Di venerdì 16 agosto 2019) L'inviato di Striscia la Notizia, noto anche per le sue imprese sportive, è intervenuto in soccorso di un labradoralsu un. Insieme ai vigili del fuoco,si èto per prestare aiuto alla bestiola, molto provata dal caldo. Iltaggio, per fortuna, è andato a buon fine.

