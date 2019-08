Un’altra app di Google entra nel club della modalità scura | è arrivato il turno di

Ha in prestito dl suo miglior amico una McLaren per 300mila euro - 19 enne senza patente appena esce dal garage si schianta contro Un’altra auto di lusso dal valore di 200mila euro - il video è sconvolgente : Un 19enne si è fatto apprestare una McLaren da una amico e dopo pochi minuti alla giuda si è schiantata contro un’altra auto di lusso. L’auto era stata pagata dal ragazzo 300.000,00 euro. Il ragazzo era felicissimo e orgogliosissimo del nuovo gioiellino. L’amico del proprietario dell’auto, appena uscito dal garage dove era parcheggiata la macchina, ha accelerato perché voleva vedere la potenza della sua nuova auto fino in ...

Pakistan - alpinista italiano ferito e bloccato : spostato dal compagno - passerà Un’altra notte in quota|L’appello| foto : Da sabato è bloccato in gravi condizioni dopo una caduta di 500 metri sul Gasherbrum VII. Con lui si trovava un altro alpinista, Cala Cimenti. L’elisoccorso tarda ad arrivare, la Farnesina: «Problemi tecnici dovuti all’alta quota»

La Modalità scura è arrivata in Un’altra app : ora è il turno di Microsoft OneNote : Alcune indiscrezioni confermano che Microsoft è intenzionata a implementare la Modalità scura in diverse delle sue applicazioni Android. Non è chiaro quali riceveranno la funzionalità, ma dopo quelle trapelate di Outlook, ora sono emerse alcune immagini dell'ultima versione beta di Microsoft OneNote. L'articolo La Modalità scura è arrivata in un’altra app: ora è il turno di Microsoft OneNote proviene da TuttoAndroid.

Torino - Appendino perde Un’altra consigliera. Domani riunione di maggioranza - lunedì in Aula la “conta” : Si assottiglia la maggioranza a sostegno della sindaca di Torino, Chiara Appendino. A poche ore dalla resa dei conti in maggioranza, prevista per la giornata di Domani, la consigliere Marina Pollicino ha deciso di uscire dal M5S e passare al gruppo misto. A questo punto, la tenuta del consiglio si regge teoricamente su 23 voti – prima cittadina compresa – contro i 18 dell’opposizione. Su Facebook, Pollicino ha affermato di ...