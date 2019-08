U&D | possibile diffida della redazione contro la Cilia | ne parla il marito su IG

Caduta Libera - il campione Christian possibile tronista a U&D? Lui : 'Non so se lo farei' : L'estate televisiva di Canale 5 ha fatto conoscere al pubblico un nuovo volto che nel giro di pochi giorni ha fatto breccia nel cuore degli spettatori. Stiamo parlando del bagnino Christian Fregoni, protagonista delle ultime settimane del game show Caduta Libera, dove è riuscito ad imporsi come campione del quiz, portandosi a casa più di 120 mila euro. Christian ha colpito il pubblico non soltanto per la sua bravura e la sua cultura ma anche per ...

Giulia Salemi possibile tronista di U&D ma la mamma smentisce : 'Deve fare la conduttrice' : Mancano ormai poche settimane all'inizio delle registrazioni delle nuove puntate di Uomini e Donne, il popolare dating-show dei sentimenti di Canale 5 che rivedremo in onda dal prossimo lunedì 16 settembre. In queste ore non mancano certamente i rumors e le prime indiscrezioni su quelli che potrebbero essere i volti nuovi della trasmissione pomeridiana di Maria De Filippi. Secondo il settimanale "Chi", in studio potrebbe approdare la bellissima ...

U&D : Giulia e Manuel Si Sono Lasciati. Possibile Confronto in Studio! : Un’altra nuova coppia di Uomini e Donne è naufragata a poche settimana dalla fine del programma. Ma i fans di Giulia e Manuel chiedono un Confronto pubblico tra i due. Ecco le novità! I sospetti circolavano già da qualche giorno, soprattutto sul web, e adesso c’è la certezza: Giulia Cavaglia e Manuel Galiano, una delle ultime coppie di Uomini e Donne, è scoppiata a poche settimane dalla puntata della scelta. La conferma è arrivata ...

Pamela Prati possibile tronista di U&D - la caporedattrice nega : 'Gli asini volano?' : In questi giorni sul web stanno circolando una serie di notizie molto interessanti inerenti l'ipotetica partecipazione di Pamela Prati in qualità di tronista a Uomini e Donne. A sganciare la bomba è stato il settimanale "Vero". Nel precedente numero, infatti, si era parlato di vedere la showgirl più discussa del momento come nuova tronista. Dopo l'amore fake con Mark Caltagirone, infatti, per lei ci sarebbe potuta essere la possibilità di ...

