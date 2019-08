Renzi | Salvini ha paura e offre tutto a Di Maio

Crisi di governo - l’apertura di Renzi ha spiazzato tutti. Anche il Capitan (Sventura) Salvini : Era prevedibile. Siamo ad agosto e Salvini in spiaggia ha preso troppo sole, la classica insolazione. Spinto dall’euforia delle tipiche feste in spiaggia, si è sentito un super uomo e davanti a belle ballerine ha detto comando io e decido tutto io. Datemi pieni poteri e vi faccio vedere io. Bello, bellissimo ma Anche se siamo ad agosto le regole democratiche non vanno in ferie. Diciamolo subito. In questa partita e nello scenario che si stava ...

Crisi di governo - fonti Pd : “Salvini pronto a offrire Chigi a Di Maio”. Che smentisce : “Fake news”. Renzi : “Può accadere di tutto” : Luigi Di Maio a Palazzo Chigi, Giuseppe Conte alla commissione Europea. E un nuovo governo M5s- Lega con nuovi ministri graditi al Carroccio ma rispettando i rapporti di forza attualmente vigenti. Sarebbe questa la proposta che Matteo Salvini è pronto a fare al Movimento 5 stelle pur di far rientrare la Crisi di governo, da lui stesso provocata, ed evitare la formazione di una nuova maggioranza composta da grillini e Pd. A sostenerlo sono fonti ...

Renzi : Salvini impaurito - ora cede al M5S : 14.35 "Salvini sente scivolarsi via la poltrona, si è impaurito, dunque offre di tutto a Di Maio". Così Matteo Renzi su Facebook. "Adesso vedremo cosa farà il M5S, può davvero accadere di tutto". "Prima l'Italia. Prima le Istituzioni. Siamo pronti a un governo istituzionale per salvare le famiglie dall'aumento dell'Iva e per evitare che l'Italia sia isolata in Europa",dice Renzi. "E siamo pronti a un'opposizione ancora più dura se grillini e ...

Crisi - Conte attacca Salvini e punta al bis Di Maio e la «frittata» di Matteo M5S-Pd - Renzi : «Può accadere di tutto» : Il premier Conte strappa con Salvini e prepara la battaglia in Senato per il 20 agosto. Il M5S non svela ancora le carte, ma la retromarcia è improbabile. Attesa per le mosse di Zingaretti e del Pd, con Forza Italia alla finestra

Governo - Renzi a Le Monde : “Crisi folle - voluta da Salvini solo per evitare la manovra” : “L’Italia è abituata alle convulsioni governative ma quella innescata da Matteo Salvini è senza precedenti. Nessuno aveva mai provocato una crisi in piena estate per non dover fare la manovra": è l'accusa rivolta dal senatore del Pd, Matteo Renzi, al vicepresidente del Consiglio e leader della Lega, Matteo Salvini, in un'intervista rilasciata a Le Monde.Continua a leggere

"Bisogna impedire il voto voluto da Matteo Salvini" dice Renzi a Le Monde : L'ex presidente del Consiglio, Matteo Renzi, ha dichiarato in un'intervista al quotidiano francese Le Monde che "bisogna impedire il ritorno alle urne voluto da Matteo Salvini". Nel colloquio, pubblicato in apertura sul sito dell'autorevole quotidiano francese, il senatore del Pd spiega "il suo tentativo" di parlare con il M5s per cercare di evitare una catastrofe economica e una deriva estremista. "Questo governo ha promesso di cambiare ...

Salvini attacca Renzi : 'Non lo vota neanche la sua famiglia' : Continuano gli aspri botta e risposta tra i membri del governo e l'opposizione: nel corso del comizio del 14 agosto scorso a La Spezia, Matteo Salvini ha attaccato Renzi, sostenendo che eviterà in tutti i modi che gente come lui possa ritornare a Palazzo Chigi. E continuano i fuochi incrociati all'interno della maggioranza, in vista del prossimo voto di sfiducia al Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, che sarà previsto il prossimo il 20 ...

Auguri di 'buon Ferragosto 2019' al veleno/ Conte-Salvini-Renzi : 'guerra' sui social : Citazioni, Auguri e frasi di Buon Ferragosto 2019: immagini e idee per WhatsApp, attacchi velenosi da Renzi a Di Maio passando per Conte e Salvini

Salvini a Conte : “Ossessionato da immigrati? È la mia missione. Io sempre stato leale. Ma qui qualcuno vuole un governo Renzi-Boldrini” : “Ossessiva concentrazione nell’affrontare il tema dell’immigrazione” e “sleale collaborazione“. Due passaggi della lettera aperta indirizzatagli da Giuseppe Conte non sono andati giù a Matteo Salvini, che ha risposto al presidente del Consiglio al termine del Comitato per l’ordine pubblico tenuto a Castel Volturno. Il primo è quello in cui il premier sottolinea del ministro dell’Interno la “fedele e ossessiva ...

Matteo Salvini risponde a Giuseppe Conte : "Vogliono un governo Renzi-Boldrini" : “I cambi di rotta dei ministri Toninelli e Trenta potrebbero fare pensare, non me, ma magari altri, che qualcuno si stia già preperando al cambio di maggioranza in atto spostandosi a sinistra. Allora si dica ‘ci stiamo preparando a un governo Renzi-Boldrini’ noi faremo le nostre valutazioni e gli italiani le loro”. Così il ministro dell’Interno Matteo Salvini durante la conferenza stampa a Castel ...

Crisi - Salvini contro Renzi : “Non lo vota neanche la sua famiglia”. Contestatori fischiano per 40 minuti : “Scemo? Neppure mia figlia di 6 anni” : “Farò tutto quello che è umanamente e democraticamente possibile perché Renzi e la Boschi non governino più”. Lo ha detto il vicepremier e ministro dell’Interno, Matteo Salvini, in comizio a La Spezia, la sera del 14 agosto. Per tutta la durata del comizio un gruppo di Contestatori, circa 600, ha intonato canti e urlato slogan contro il ministro dell’Interno. L'articolo Crisi, Salvini contro Renzi: “Non lo vota neanche la ...

Renzi : "Riprendiamo la raccolta di firme per le dimissioni di Salvini" : "Avevamo iniziato con i Comitati d'Azione Civile a raccogliere firme per le dimissioni di Salvini. Siamo quasi a quota 40.000. Riprendiamo e arriviamo entro il 20 agosto almeno a 50.000 firme. Il Viminale ha bisogno di un professionista della sicurezza, non di un seminatore d'odio. Lasciamo Salvini in Spiaggia e diamo un vero Ministro dell'Interno all'Italia. Firma e fai firmare". Lo scrive Matteo Renzi su Facebook. "In un Paese civile quando ...

Crisi governo - Salvini : “Di Maio? Non parlerò mai male di lui. A Renzi invece mando un bacione”. E conferma sfiducia a Conte il 20 agosto : “Le parole di Di Maio e di Renzi su di me? Sono tranquillo, in queste settimane mi sono ripromesso di non rispondere agli insulti. Mi sono preso del buffone, del razzista, del fascista, dell’assassino, del ladro, del delinquente, del criminale. Sto gestendo 500 immigratia bordo di due navi di Ong e quindi non rispondo alle polemiche”. Così, ai microfoni di “Non stop news”, su Rtl 102.5, il ministro ...

Matteo Renzi sull'intervento di Salvini al Senato : "Mi ha citato 13 volte - sarà ossessionato e innamorato" : Matteo Renzi ha avuto da ridire anche sull'intervento di Matteo Salvini in Senato, nella giornata in cui in Aula si decideva la calendarizzazione del voto di sfiducia a Giuseppe Conte. "Salvini ha fatto un intervento di 10 minuti e mi ha citato 13 volte. Renzi, Renzi, Renzi... O è innamorato o è oss