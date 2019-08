CorSport | James Rodriguez si allontana da Napoli

CorSport : Il Napoli aspetterà James (in prestito) fino all’ultima settimana di mercato : Il progetto James Rodriguez resta lì, in attesa che si muova qualcosa in casa Real Madrid e che al Napoli arrivi un segnale che l’affare si può concludere. Sarebbe il sogno del colombiano e di Ancelotti. Per questo il club di De Laurentiis temporeggia. Ormai l’Atletico è sparito dai radar (avendo dirottato le sue pretese verso Rodrigo) e senza altri acquirenti, scrive il Corriere dello Sport, Florentino Perez sarebbe costretto a fare ...

CorSport : Il Napoli non molla James - Mendes deve convincere Florentino : Ancora escluso ieri dalla formazione che è scesa in campo contro la Roma, James Rodriguez attende di capire quale sarà il suo futuro. L’attaccante colombiano sa bene che questo è l’anno in cui deve dimostrare quanto vale e sfruttare la visibilità conquistata in Copa America. Il Napoli non vuole lasciarsi scappare l’attaccante, ma non vuole neanche cedere alla richiesta di Florentino che il presidente De Laurentiis non reputa ...

CorSport : La trattativa per James è ancora aperta. È tutto nelle mani di Jorge Mendes : Il Real Madrid è diventato una prigione per James Rodriguez. Attorno al colombiano si gioca tutto sull’attesa. Il colombiano – che per ora è stato inserito nella rosa ufficiale del club con la maglia numero 16 – aspetta di conoscere il suo futuro, desiderando fortemente il Napoli di Ancelotti. Florentino Perez aspetta che arrivi un’offerta di qualche estimatore che gli consenta di recuperare una parte di ciò che ha speso. Il Real vuole una ...

CorSport : Ancelotti vuole James - De Laurentiis preferisce Icardi : E’ incredibile pensare che il destino di un solo giocatore possa influenzare gli equilibri di un intero campionato. Lo scrive Alberto Polverosi sul Corriere dello Sport. Il giocatore in questione, naturalmente, è Mauro Icardi. “E’ buffo pensare che sia proprio un ripudiato, peraltro di una squadra italiana, a riempire i sogni agostani dei nemici dell’Inter. Che con Icardi ha deciso di prendersi un bel ...

CorSport : Per Lozano si attende l’ok di Raiola. James aspetta la telefonata di Mendes : Il Napoli ha studiato con precisione le mosse da compiere sul mercato. Il piano del club è stato messo a punto da De Laurentiis, Ancelotti e Giuntoli con la supervisione economico-finanziaria di Chiavelli, scrive il Corriere dello Sport. Il piano prevede Lozano e James nel Napoli e a questo si sta lavorando. Lozano sta discutendo il contratto con il club partenopeo. Ci sono clausole, cavilli, diritti di immagine e provvigioni da considerare e la ...

CorSport : Patto Perez-Mendes : se nessuno si fa avanti James va al Napoli : Il Napoli non molla l’affare James Rodriguez. C’è un Patto tra Florentino Perez e Jorge Mendes, scrive il Corriere dello Sport. Prevede che, se non succede nulla, ovvero se non si fa avanti nessuno, il colombiano vada al Napoli. Il Real aspetta ancora un’offerta da 5 milioni e un estimatore pronto a farla. Il Napoli resta sulle proprie posizioni: prestito con diritto di riscatto da fissare nel 2020, al massimo prestito oneroso. Il club di De ...

CorSport : James dice no al Fenerbahce. All’orizzonte c’è solo il Napoli : Il caso James Rodriguez si arricchisce di un nuovo colpo di scena. Secondo quanto scrive il Corriere dello Sport, il colombiano avrebbe detto di no al Fenerbahce. Il club turco si sarebbe lanciato in una perlustrazione informale che però non ha raccolto il sì del calciatore. Intanto sfuma anche l’ipotesi Atletico Madrid, mentre il Napoli mette fretta chiedendo una decisione entro ferragosto. La sensazione è quella che ci siano dei passi in ...

CorSport : Giuntoli avverte Mendes : per James non si attenderà oltre ferragosto : Il Napoli non ha abbandonato l’idea di portare James Rodriguez in azzurro e il colombiano vuole essere allenato da Ancelotti. Ma la situazione non si è ancora sbloccata. Il Real aspetta che arrivi un’offerta dell’ultima ora per il suo giocatore. Chiede 50 milioni, ma basterebbe avvicinarsi ai 42 non pagati dal Bayern per il riscatto. Il Napoli si è fatto avanti da tempo, proponendo un prestito, che, scrive il Corriere dello Sport, potrebbe ...

CorSport : Guerra di nervi tra Real e Napoli per James. Ma potrebbe esserci un mister X : Nell’elenco della rosa della prossima stagione, il Real Madrid non ha inserito James Rodriguez. Una cosa che potrebbe essere una prova del fatto che il colombiano non resterà con i Blancos, sostiene il Corriere dello Sport. Intanto, Zidane dichiara che non pensa a cosa sarà di James, perché l’unica cosa che conta è come vincere nelle amichevoli, in cui, appunto, il colombiano non c’è. James si trova a Madrid, “prigioniero di una situazione per ...

James Rodriguez-Napoli - Mendes spinge per l’ azzurro - CorSport : “Ci sono messaggi subliminali sufficienti a capire” : James Rodriguez-Napoli, Mendes spinge per l’ azzurro, CorSport: “Ci sono messaggi subliminali sufficienti a capire” James Rodriguez-Napoli, Mendes spinge per l’ azzurro, CorSport: “Ci sono messaggi subliminali sufficienti a capire”. Il Real reintegra in gruppo il fantasista colombiano, ma sembra l’ ennesima mossa di Florentino Perez per incoraggiare eventuali acquirenti a farsi avanti con le ...

CorSport : Mendes rimette la palla al Real : “Su James decide Florentino Perez” : Ancora nulla di nuovo sul fronte James Rodriguez, solo il rimando del pallino nelle mani di Florentino Perez. Glielo porge Jorge Mendes che, intercettato dai cronisti spagnoli, ha risposto sull’argomento dicendo: “Su James decide il presidente, Florentino Perez. Io voglio soltanto il meglio per lui. E quanto ai suoi rapporti con Zidane, sono due professionisti” Mendes ha detto sin dall’inizio che sarebbe servita pazienza. ...

CorSport : Il Napoli aspetta la decisione di Pépé. Niente fretta per James. E c’è anche Lozano : Il Napoli attende ancora che arrivi un segnale a mandare a monte l’affare Pépé-Arsenal, scrive il Corriere dello Sport. L’ivoriano è molto più vicino al club inglese di quanto il Napoli pensi, ma la speranza non muore ancora. De Laurentiis ha parlato con i manager del calciatore e loro sanno che l’offerta è di 85 milioni per il Lilla, 4 per il Pépé e un paio per loro, come commissione. Sanno anche che ci sono margini per aumentare un altro po’ ...

CorSport : Il piano B del Napoli oltre Pépé : James Rodriguez e Lozano : Nicolas Pépé è vicino all’Arsenal, ma il Napoli ha sempre avuto un piano B. Un piano B si fa per dire, scrive il Corriere dello Sport, perché contempla nomi non esattamente sconosciuti: James Rodriguez e Hirving Lozano. Il colombiano è il primo calciatore nella lista di Ancelotti. Per lui nulla è cambiato: a decidere sarà Florentino Perez. Il destino dell’attaccante galleggia tra Napoli, l’Atletico Madrid e il Real. Dopo l’infortunio di Asensio, ...

CorSport : De Laurentiis no limits. Non solo Pépé : tratta anche James e Icardi : Un De Laurentiis “no limits”, che “ha rotto gli argini”. È il profilo del presidente che oggi ci consegna il Corriere dello Sport. Finora non si è negato nulla che gli fosse consentito, acquistando giocatori importanti come Lavezzi, Cavani, Higuain, Callejon, Koulibaly, Meret, Fabian Ruiz e tanti altri. Evitando sprechi dannosi, facendo sempre il passo lungo quanto le proprie gambe, incurante delle simpatie o antipatie che questo atteggiamento ...