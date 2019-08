Fonte : caffeinamagazine

(Di venerdì 16 agosto 2019) L’esclusione dalla programmazione Rai è arrivata come un fulmine a ciel sereno.non condurrà Uno. Una decisione arrivata dai vertici Rai e bollata da alcuni come politica. Già nei giorni scorsiaveva toccato l’argomento con un posto al vetriolo su Twitter. Una posizione ribadita in una recente intervista rilasciata al settimanale “Nuovo”: “È stato un vero colpo. Ora sono disoccupata e messa all’angolo. Non avevo un contratto pluriennale, per carità, ma almeno avrei voluto ricevere una telefonata per essere avvisata. Invece nulla: l’ho appreso dai giornali!”, ha dichiarato, che ha aggiunto. “Non conosco il motivo di questa decisione. Alla fine sono rimasta disoccupata, a casa e con un figlio. Meno male che mio marito lavora!”. A pesare anche il fatto che la Rai abbia reso noto il palinsesto con ritardo, il che non ha ...

Noovyis : (“Cacciata da Uno Mattina così”. Benedetta Rinaldi, veleno sulla Rai: ne ha davvero per tutti) Playhitmusic -… - PinnaAngy : @FicarraePicone @sonvit2 E poi tutti in chiesa a pregare la Madonna, che se uno è credente dovrebbe sapere che è st… - 28thjune14 : Un anno fa a quest'ora stavo rischiando di essere cacciata dal college irlandese e sto pensando di raccontarlo a mi… -