AcroMax incorona il Campione del Mondo di parapendio acrobatico

Fonte : meteoweb.eu

(Di venerdì 16 agosto 2019) 7 giorni di gara, 29 piloti, 12 nazioni, 3 run (termine tecnico che identifica la singola manche) e 4 “battaglie” testa a testa tra due piloti. Questi sono i numeri di2019, finale del circuito di Coppa deldie premondiale che si è svolto dal 9 al 15 agosto sul Lago dei Tre Comuni (Ud). Un’edizione straordinaria dal punto di vista tecnico, sportivo e organizzativo, che ha visto sfidarsi i migliori piloti aldi questa spettacolare specialità del volo in. Manovra dopo manovra gli atleti hanno catalizzato l’attenzione di turisti e pubblico, che hanno potuto assistere alle esibizioni dalle rive del lago ma anche in diretta su Facebook, grazie al sistema di Live Streaming approntato per l’occasione. Una prova generale riuscitissima per gli organizzatori, che oltre alla gara dihanno messo a disposizione attrazioni di ...