Vigili del fuoco | 800mila interventi in un anno | quasi 2 200 al giorno

Ferragosto : 13mila militari impegnati in missioni in Italia e all’estero - 5mila Vigili del fuoco in servizio : Circa 7.250 militari sono impegnati in Italia nell’Operazione Strade Sicure e nell’Operazione Mare Sicuro, circa 5.750 militari dell’Esercito, Marina, Aeronautica e Arma dei Carabinieri sono impegnati all’estero nell’ambito di missioni sotto egida Onu, Ue e NATO o in Operazioni di assistenza alle Forze Armate locali per la stabilizzazione delle aree di crisi: è quanto comunica il Ministero della Difesa in una nota. Sono 5.000 i vigili del fuoco ...

Varese - capriolo rimane incastrato in una recinzione : le immagini del difficile salvataggio dei Vigili del fuoco - poi la corsa verso la libertà : Prima lo hanno incappucciato, per non agitarlo, poi, con una difficile operazione, lo hanno salvato. Così i Vigili del fuoco hanno aiutato un capriolo, rimasto incastrato tra due sbarre di una recinzione a Castelveccana, in provincia di Varese. L’animale, dopo l’intervento, ha iniziato a correre libero verso la natura. Parte dell’operazione è stata filmata e pubblicata sul profilo Twitter dei Vigili del fuoco. Video ...

Incendi Grecia : in partenza due Canadair dei Vigili del fuoco per aiutare a combattere le fiamme : Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, d’intesa con il Dipartimento della protezione civile e il Dipartimento dei vigili del fuoco, ha disposto l’invio di due Canadair CL 415 sull’isola di Evia, per fronteggiare i vasti Incendi che in questi giorni stanno interessando la Grecia. I velivoli, in partenza nelle prossime ore dall’aeroporto di Ciampino, sono inviati nell’ambito del progetto europeo ...

Maltempo Piemonte : danni a Casale Monferrato - decine di interventi dei Vigili del fuoco : Numerosi interventi (circa 50) dei vigili del fuoco a Casale Monferrato (Alessandria) a causa dell’ondata di Maltempo. Il centro cittadino è stata l’area più colpita. Rimossi alberi crollati per il forte vento, messi in sicurezza coperture e tetti divelti dalle raffiche, prosciugate zone allagate. L'articolo Maltempo Piemonte: danni a Casale Monferrato, decine di interventi dei vigili del fuoco sembra essere il primo su Meteo Web.

La tesa Vigilia della conferenza dei capigruppo : In attesa dalla decisione della capigruppo del Senato sulla calendarizzazione della mozione con cui la Lega toglie la fiducia a Giuseppe Conte e al governo (atto che aprirà formalmente la crisi), si acuisce lo scontro tra favorevoli e contrari al voto immediato. E tutti, dalla Lega ai 5 stelle, da Fratelli d'Italia al Partito democratico, guardano al Colle e sperano. Luigi Di Maio rilancia la raod map proposta dal Movimento 5 stelle: ...

Vigili del fuoco "traditi" dalla politica : lanciate due petizioni per avere l'assicurazione Inail : Scomparsa dal Decreto sicurezza buona parte degli interventi economici e di tutela promessi dall'esecutivo uscente, i pompieri decidono di fare da soli. Le iniziative della Funzione pubblica-Cgil (primo firmatario il segretario Maurizio Landini) e di un caposquadra di Verona...

Teramo - bimbo resta intrappolato in auto : Vigili del fuoco spaccano il finestrino per salvarlo : L’incidente avvenuto a Martinsicuro, nella provincia di Teramo. Una turista ha inavvertitamente lasciato le chiavi all'interno dell'auto chiudendo le portiere e finendo per bloccare il figlioletto di quattro anni. Per liberarlo è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco, che hanno dovuto rompere un finestrino.Continua a leggere

Incendio in un deposito a Faenza - i Vigili del fuoco al lavoro : Sono al lavoro da ieri notte i vigili del fuoco, per cercare di domare il rogo che ha interessato un deposito di logistica Lotras System a Faenza. Ecco il video dei vigili del fuoco) Redazione ?

Maltempo in Liguria : oltre 60 interventi dei Vigili del fuoco a Genova : “Dalla notte più di 60 gli interventi effettuati dai vigili del fuoco nella provincia di Genova per il Maltempo che ha causato allagamenti, alberi abbattuti e cartelloni divelti. Situazione meteo in miglioramento“: lo rendono noto i vigili del fuoco su Twitter. L'articolo Maltempo in Liguria: oltre 60 interventi dei vigili del fuoco a Genova sembra essere il primo su Meteo Web.

Station 19 - su Canale 5 arrivano i Vigili del fuoco "amici" di Grey's anatomy : Meredith Grey torna a Mediaset, in un certo senso e solo per qualche minuto. Se Grey's anatomy ha lasciato Italia 1 ormai da anni per La 7, il suo secondo spin-off (il primo è stato Private Practice) debutta da questa sera, 7 agosto 2019, alle 23:50 su Canale 5. Stiamo parlando di Station 19, nuova serie tv ambientata nel mondo del medical drama più famoso della tv, pronto a fare il suo esordio sulla tv generalista.A qualche isolato dal Grey ...

Salerno - neonato bloccato in auto sotto il sole : salvato dai Vigili del fuoco : Il piccolo ha rischiato di morire per asfissia, data l’alta temperatura all’interno della macchina, nonostante l'aria condizionata sia rimasta sempre accesa. È rimasto bloccato nell’auto, sotto al sole cocente, senza che i genitori riuscissero a farlo uscire. Momenti di terrore a Sapri, in provincia di Salerno, dove una famiglia napoletana in vacanza ha vissuto un incubo che sembrava non finisse mai. Il padre e la madre di un neonato ...

Torino - Mazzarri alla Vigilia dell’Europa League : le indicazioni su Zaza [FOTO] : “Rispetto al turno precedente siamo piu’ pronti, se facciamo quel che sappiamo abbiamo buone possibilita’ di passare”. Sono le dichiarazioni di Walter Mazzarri in vista dell’andata del terzo turno preliminare di Europa League contro lo Shakhtyor Soligorsk. “Man mano che andiamo avanti troviamo squadre sempre piu’ forti – aggiunge l’allenatore granata –, sono un avversario di ...

Salvini e Di Maio tornano a punzecchiarsi alla Vigilia del voto sulla Tav : La posizione di Di Maio è sempre la stessa. Se Salvini vuole aprire la crisi lo dica apertamente, alla luce del sole. Posizione che nei gruppi parlamentari viene ribadita con forza. Domani il punto di scontro sarà la Tav. I pentastellati hanno approntato un testo per sottolineare il loro no alla Torino-Lione. Ma Salvini non ha intenzione di arretrare: il Movimento 5 stelle sta attuando un suicidio politico, ha spiegato il ministro dell'Interno ...

Uomo alla deriva nell'Arno - i Vigili del fuoco lo salvano : ?Era scivolato nell'Arno e non riusciva più a uscirne. Un Uomo è stato salvato dai vigili del fuoco a Firenze all'altezza del Ponte della Carraia. Un'azione veloce e tempestiva che in pochi minuti ha riportato lo sfortunato protagonista all'asciutto. (Lapresse) Redazione ?