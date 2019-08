Schianto con l' auto sulla strada per Trentova | perde la vita diciottenne

Roma - maxi scontro sul Gra all'alba : accetta il passaggio dopo la discoteca e muore nello Schianto : Una carambola micidiale. Il destino è stato spietato con Giammarco La Malfa, 24 anni a ottobre, agente immobiliare di Guidonia, che dopo la nottata in discoteca all'Eur, all'alba di...

Schianto in vacanza. Francesco è morto - la fidanzata in condizioni disperate : Francesco Capodilupo, 38 anni originario di Avellino, da 12 anni era ingegnere in Tenaris. Amava i viaggi e la bicicletta, gli amici: «Sempre sorridente e disponibile, sapeva coinvolgere gli altri». Un uomo di 38 anni di Bergamo, Francesco Capodilupo, è morto in seguito a un tragico incidente stradale avvenuto domenica sera a Terrasini, in provincia di Palermo. Fatale al giovane è stato uno scontro violento tra un’auto e la moto su cui si ...

Ambulanza con donna incinta si scontra con un'auto : lo Schianto è tremendo : La berlina ha centrato sul lato destro il mezzo della Croce Verde che stava portando a sirene spiegate la partoriente verso...

Schianto contro il guardrail - muore bimbo di 4 anni : l’auto tagliata in due : Un drammatico incidente nel potentino è costato la vita a un bimbo di 4 anni. L’incidente si è verificato poco dopo le 17 di ieri sabato 10 agosto. Per cause ancora da accertare l’auto si è schiantata contro un guard rail. Secondo quanto si è appreso in un primo momento, nello Schianto sono rimasti gravemente feriti anche i genitori del bimbo. I due, comunque, non sarebbero in pericolo di vita. Subito dopo il tragico impatto sul posto sono ...

Schianto in centro - travolge con l’auto tre moto e finisce contro un semaforo : Ancora una incidente stradale. Stavolta a Roma nei pressi di Porta San Sebastiano nel quartiere Appio Latino. Erano da poco passare le 7 di sera di venerdì 2 agosto quando, per cause ancora da accertare, si è verificato uno spaventoso sinistro che ha fatto pensare al peggio. Un’ auto ha travolto tre motociclisti, per poi schiantarsi contro un semaforo. L’incidente è avvenuto nella serata di ieri, venerdì 2 agosto. A rimanere gravemente ...

Schianto contro un'auto : muore motociclista di 24 anni : L'incidente è avvenuto a Plaino di Pagnacco, in provincia di Udine: la vittima è Francesco Tufano, residente a Martignacco...

Cuneo - tragico Schianto in moto contro un’auto : Emanuel muore a 33 anni - grave una 25enne : Il centauro Emanuel Taliente Para è morto dopo una disperata corsa in ospedale in elisoccorso al Centro Traumatologico Ortopedico di Torino. Ancora ricoverata in gravi condizioni la ragazza di 25 anni che era in sella con lui in moto. I due si sono scontrati con un'auto i cui occupanti sono rimasti feriti in maniera leggera.Continua a leggere

Foggia. Vanno al mare con la famiglia - poi lo Schianto : muoiono Antonio e la figlia di 7 mesi : Il dramma lungo la statale 688 “di Mattinata”, nel Foggiano. Tra i feriti anche la moglie dell'agricoltore 34enne e l'altra figlia dei due. Forse un sorpasso azzardato alla base della tragedia. In molti avevano già sottolineato i pericoli per chi imboccava la galleria teatro dell'incidente.

Schianto in auto dopo il video su Fb : morto anche il secondo fratellino : Alla guida dell'auto c'era il padre che, pochi istanti prima dell'incidente, aveva postato un video su Facebook. Le analisi del sangue hanno confermato la positività alla cocaina

Schianto tra aerei al confine tra Francia e Italia : “Due morti. Chiuso Colle Maddalena” : Due aerei da turismo si sono schiantati nei cieli tra Larche e Batterie de Viraysse, in Francia, nella regione dell'Alta Provenza al confine con la provincia di Cuneo. La stampa francese parla di 2 morti, due turisti inglesi di 18 e 37 anni, mentre un terzo passeggero sarebbe ferito. Chiuso il valico del Colle della Maddalena.Continua a leggere

Incidenti : bimbo morì nello Schianto con l'auto - padre guidava sotto effetto cocaina : Palermo, 23 lug. (AdnKronos) - guidava sotto effetto di cocaina Fabio Provenzano, l'ambulante di 34 anni di Partinico, che dieci giorni fa si è schiantato con la sua auto su un guardrail dell'autostrada Palermo-Mazara del Vallo, allo svincolo per Alcamo. Nell'incidente perse la vita il figlio di 13