Paola Turci | l’incidente in auto 26 anni fa | “Poi una nuova vita”

VIDEO – Marco D’Amore canta Pino Daniele con Paola Turci : Il noto attore napoletano Marco D’Amore, interprete del contorto personaggio di Ciro Di Marzio nella serie Gomorra tramite il proprio profilo Twitter ha diffuso il VIDEO in cui canta una canzone di Pino Daniele insieme con Paola Turci. Marco D’Amore – Ieri sera nel corso della 40esima edizione de “La versiliana Festival” in cui un cantante e un attore condividono il palco per uno spettacolo in cui si ...

Paola Turci cambia look con Federico Fashion Style : com’è ora la cantante : Federico Fashion Style “colpisce ancora”. Tra le tante vip che nelle ultime settimane hanno deciso di dare una rinfrescata al proprio look e passare così dall’hair stylist del momento, ovvero Federico Lauri, anche la bella Paola Turci. Anche la cantante si è affidata al parrucchiere di Anzio tanto amato dalle star. Ormai, anche grazie al programma a lui dedicato su Real Time, “Il Salone delle Meraviglie”, Federico Fashion Style è diventato uno ...

«Chiudi gli occhi - torna bambino» - Paola Turci ci racconta la sua infanzia : Ascolta la puntata nel player qui sotto: Paola Turci – Quel compagno di scuola Non so se avete mai ascoltato quel tratto di canzone di Antonello Venditti che tornando indietro al liceo fa: Ma Paolo e Francesca, quelli io me li ricordo bene perché, ditemi, chi non si è mai innamorato di quella del primo banco, la più carina, la più cretina, cretino tu, che rideva sempre proprio quando il tuo amore aveva le stesse parole, gli stessi ...

Festival Show a Caorle con Paola Turci - Alberto Urso - Fred De Palma e molti altri : Festival Show arriva a Caorle e accoglie sul palco molti artisti italiani. La terza tappa di Festival Show, dopo Padova e Chioggia, si terrà il 25 luglio all'Arenile Madonna dell’Angelo nella Spiaggia di Levante di Caorle con inizio alle ore 21.00 con la conduzione di Anna Safroncik con Paolo Baruzzo. Paola Turci, Roby Facchinetti, Paolo Belli e Fausto Leali ma anche il vincitore in carica di Amici di Maria De Filippi, Alberto Urso. Sul palco ...

Paola Turci al concerto Radio Italia Palermo 2019 : carriera e vita privata : Paola Turci al concerto Radio Italia Palermo 2019: carriera e vita privata Sabato 29 giugno si terrà il Radio Italia Live, evento organizzato dalla stazione Radiofonica che vede esibirsi sul palco le voci più rappresentative delle stagioni precedenti a quella estiva. Quest’anno, Radio Italia ha deciso di duplicare l’appuntamento: infatti il primo live si è svolto a Milano il 27 maggio mentre il secondo sarà a Palermo. Per la seconda volta il ...

Paola Turci sfotte Virginia Raggi : "Olimpiadi della monnezza". Si scatena l'orrore-social dei grillini : Paola Turci ha commentato la notizia dell'assegnazione delle Olimpiadi invernali 2016 a Milano-Cortina e lo ha fatto con un post su Twitter. "E a Roma vanno le Olimpiadi della monnezza", ha scritto la cantante, pubblicando poi anche alcune foto di cassonetti straripanti di spazzatura. Il riferimento

