Emma | la nuova canzone è già un successo | il messaggio per i fan

Emma Marrone - Tiziano Ferro e Tommaso Paradiso a Los Angeles/ 'Nuova band o...' : Emma Marrone, Tiziano Ferro e Tommaso Paradiso a Los Angeles: Collaborazione o solo rimpatriata tra amici negli Usa? Ecco le novità

“Una nuova avventura”. GEmma - il video sui social è virale : e fioccano i commenti : In attesa di torna in video a settembre Gemma Galgani è tornata sui social con una diretta destinato a diventare virale. La dama del Trono Over di Uomini e Donne ha condiviso di essere pronta ad una nuova e divertente avventura: la sua estate in bicicletta. Attrezzata con tanto di caschetto e giubbino da “motociclista”, Gemma racconta: “Avevo detto che avrei iniziato l’estate in allegria, vivacizzandola, quindi ho cominciato dalla bicicletta ...

Emma Pavanelli nuova senatrice : il M5s sale a 107 seggi : "La mia battaglia per l'ambiente" : "Sono onorata di entrare a far parte del Senato e del gruppo M5s. Sono felice di poter dare, il mio contributo per le nostre battaglie, in particolare sull'ambiente, una delle nostre stelle". E' il commento di Emma Pavanelli, prima dei non eletti del Movimento 5 stelle in Umbria, alla quale è stato

Rocco Fredella Spara a Zero Contro GEmma Galgani e Parla Della Nuova Fidanzata! : Rocco FreDella anche dopo la fine del dating show Uomini e Donne Over, non smette nei suoi discorsi, di tirare in ballo Gemma Galgani. Il cavaliere inoltre in un’intervista, Parla Della sua Nuova fiamma! Uomini e Donne: Rocco FreDella una volta deciso di uscire definitivamente dal programma decide di rilasciare un’intervista nella quale Parla ancora di Gemma Galgani. Il cavaliere tarantino si sente ancora tutt’oggi di essere ...