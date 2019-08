Di Maio a Salvini | “Per colpa sua rischiano di andare a casa migliaia di lavoratori”

Di Maio : "Salvini si è già pentito Ma oramai la frittata è fatta" : Di Maio: "Salvini ha fatto tutto da solo, per tornare dopo nemmeno 24 ore nelle braccia di Berlusconi. Ora è pentito, ma ormai la frittata è fatta. Ognuno è artefice del proprio destino" Segui su affaritaliani.it

Di Maio contro Salvini : "A lui ormai non voglio neanche dire ciao". E i grillini : "Mai più con quel Giuda" : "A Salvini ormai non voglio neanche dire ciao. Per me la fiducia è tutto. Se la tradisci è finita". Luigi Di Maio risponde così quando lo staff di Palazzo Chigi gli mette sotto gli occhi le parole di Marco Centinaio a Circo Massimo , su Radio Capital. Il ministro dell'Agricoltura della Lega, infatti

Crisi di Governo - Salvini : 'Il 20 agosto sfiduceremo Conte' e con Di Maio è gelo : Il ministro Matteo Salvini, dopo la sconfitta incassata in Senato, ha annunciato: "Il 20 agosto sfiduceremo il Presidente del Consiglio Conte". Poi ha rilanciato la proposta di votare subito il taglio di senatori e deputati (rimandando però l'attuazione alla prossima legislatura). Intanto i rapporti tra il leader della Lega e l'ormai ex alleato Luigi Di Maio sono sempre più tesi: questa mattina, a Genova, non si sono rivolti neppure la ...

Il gelo tra Salvini e Di Maio durante la cerimonia per le vittime di Genova : È calato il gelo fra i due vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini, di nuovo insieme a Genova per commemorare le vittime del Ponte Morandi, proprio come un anno fa erano al loro funerale. Seduti in prima fila, i due vicepremier non erano a fianco l'uno dell'altro. A 'dividerli' il sindaco di Genova, Marco Bucci. Ed era già comunque previsto dal protocollo che i due non fossero spalla a spalla: se ci fosse stato il ministro degli Esteri, ...

Crisi governo - Salvini : “Di Maio? Non parlerò mai male di lui. A Renzi invece mando un bacione”. E conferma sfiducia a Conte il 20 agosto : “Le parole di Di Maio e di Renzi su di me? Sono tranquillo, in queste settimane mi sono ripromesso di non rispondere agli insulti. Mi sono preso del buffone, del razzista, del fascista, dell’assassino, del ladro, del delinquente, del criminale. Sto gestendo 500 immigratia bordo di due navi di Ong e quindi non rispondo alle polemiche”. Così, ai microfoni di “Non stop news”, su Rtl 102.5, il ministro ...

Governo - Di Maio : “Ok a taglio dei parlamentari? Salvini si è messo da solo in un labirinto” : Luigi Di Maio ha spiegato perché Salvini si è messo da solo "in cul de sac": "Se vuole votare il taglio degli eletti dovrà prima ritirare la mozione di sfiducia a Conte. Altrimenti la votazione sul taglio slitterà a dopo quella sul premier. Ma se dovesse ritirare la richiesta di sfiducia per il presidente del Consiglio, dovrebbe smentire la sua linea".Continua a leggere

Di Maio : "Non mi fido di Salvini La sua è una mossa disperata" : "Dopo quanto successo l'otto agosto, chi può dare ancora credito alla sua parola? Quello che dice non conta più nulla". Dura replica di Di Maio a Salvini sul taglio dei parlamentari Segui su affaritaliani.it

Di Maio replica a Salvini : "Tagliamo i parlamentari e dimezziamo i loro stipendi. Bastano due ore" : Il leader del Movimento 5 Stelle Luigi Di Maio ha replicato via Facebook all'intervento di Matteo Salvini nell'aula del Senato, quello in cui ha teso la mano alla proposta di M5S di votare il taglio dei 345 parlamentari prima di tornare alle elezioni, come se il ritorno alle urne possa essere deciso di chiunque.I due vicepremier sanno benissimo che la decisione finale spetta al Presidente della Republica Sergio Mattarella. E se Matteo Salvini ...

Di Maio non si fida più di Salvini. "Se vuole tagliare i parlamentari ritiri la sfiducia a Conte" : Mossa e contromossa. Salvini propone di approvare il taglio dei parlamentari alla Camera e poi andare al voto. Ma Di Maio non si fida più, fiuta la trappola. Pagare moneta vedere cammello: se davvero vuole farlo la Lega deve ritirare la sfiducia a Conte. La fine dell’alleanza gialloverde va in scena al Senato “riaperto per crisi” il 13 agosto tra tatticismi e giochi acrobatici a chi riesce ad atterrare ...

Maria Giovanna Maglie : "Vi dico io perché Salvini ha vinto". La verità sull'offerta a Di Maio : "La ragione per cui è stata fatta questa mossa era quella di scompaginare i Cinque Stelle, si sia realizzata e si veda da queste reazioni". Maria Giovanna Maglie, ospite a Stasera Italia, va in controtendenza rispetto al pensiero comune. Per molti l'ultimatum di Matteo Salvini al Movimento 5 Stelle

Per Di Maio quella di Salvini è "la mossa della disperazione" : "Siamo alla mossa della disperazione: sentire Salvini dire non possiamo tagliare i parlamentari poi sentirlo cambiare idea li porta in un cul de sac perché se votano la sfiducia a Conte non si possono tagliare i parlamentari, se vogliono tagliare i parlamentari non possono votare la sfiducia a Conte"?. Lo dichiara il capo politico M5s, Luigi Di Maio, uscendo dall'Aula di Montecitorio, secondo il quale gli ormai ex alleati ?"stanno ...

Luigi Di Maio - reazione scomposta dopo le frasi di Salvini al Senato : "I veri amici sono sempre leali" : Luigi Di Maio non perdona l'abbandono di Matteo Salvini, reo di aver annunciato la crisi di governo: "Non mi sono mai piaciute quelle persone che fanno gli amici di tutti. Per me l'amicizia è una cosa seria, è un valore fondamentale nella vita, straordinario. E soprattutto, i veri amici sono sempre

Crisi di governo - Salvini : “Taglio parlamentari e poi urne - si può votare a ottobre”. Di Maio : “Ha ceduto - ma su elezioni decide Mattarella” : “Tagliamo i parlamentari la prossima settimana e poi andiamo subito al voto“. È la mossa con cui Matteo Salvini prova a ribaltare le sorti della Crisi di governo, evitare che si formi un nuovo governo e arrivare il prima possibile alle elezioni. La proposta arriva dai banchi del Senato, poco prima che l’Aula di Palazzo Madama certifichi la prima sconfitta leghista, con l’approvazione del calendario voluto da M5s e Pd. ...