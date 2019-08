Fonte : calcioweb.eu

(Di giovedì 15 agosto 2019) Napoli, 15 ago. (AdnKronos) – Una riduzione drastica degli, dei cadaveri recuperati in mare e dei presunti dispersi in mare, così come dei “costi dell’accoglienza”. E’ il quadro sul tema dell’immigrazione fornito dal dossier del Viminale “Undi attività del Ministero dell’Interno”, relativo al periodo tra il 1 agosto 2018 e il 31 luglio 2019, secondo il quale sono 8.691 gli immigrati sbarcati (1.119 i minori stranieri non accompagnati), il 79,6% in meno rispetto al periodo precedente compreso tra il 1 agosto 2017 e il 31 luglio 2018 quando furono 42.700, in notevole calo anche rispetto al periodo tra il 1° agosto 2016 e il 31 luglio 2017 quando furono 182.877.Sono 94 gli scafisti arrestati (rispetto ai 209 del periodo precedente con un calo del 55%), 4 i cadaveri recuperati in mare (erano 83 nell’...

Adnkronos : Calano gli sbarchi: -79,6% in un anno - News24Italy : #Calano gli sbarchi: -79,6% in un anno - UltimeDiStampa : RT @Adnkronos: Calano gli sbarchi: -79,6% in un anno -