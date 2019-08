Ragazzo mastica un chewing-gum che esplode | cosa vedono i genitori quando entrano nella

Fonte : baritalianews

(Di mercoledì 14 agosto 2019) Unche studiava chimica all’università era solitore i-gum dopo averli immersi nel succo di limone. Una sera, dopo essere stato all’università, era tornato a casa portando con se un liquido dal laboratorio. Poi era andatosua stanza e si era messo a studiare al computer. Come ogni volta voleva immergere il-gum nel succo di limone ma, probabilmente ha invertito i contenitori e lo ha immerso nel liquido che si era portato dal laboratorio, evidentemente esplosivo. Appena ha messo il-gum in bocca è esploso e il suo volto ne è stato devastato. Iche dormivanostanza accanto sono accorsi al rumore dello scoppio non capendofosse accaduto e hanno visto il proprio figlio con il volto dilaniato. Ilè morto sul colpo. La vicenda è accaduta nel nord dell’Ucraina.