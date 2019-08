Nel 2022 potremmo scoprire un pianeta gemello della Terra nel sistema TRAPPIST-1

F1 - GP Messico 2019 : ufficializzato il rinnovo Nel calendario iridato fino al 2022 : Mancava solo l’ufficialità sulla conferma nel calendario del Mondiale di F1 del GP del Messico. Ebbene quest’oggi, nel corso di una conferenza stampa che si è tenuta a Città del Messico, è stato trovato l’accordo tra Liberty Media e la CIA (Corporación Interamericana de Entretenimiento). Pertanto, il weekend messicano sarà presente nel programma della massima categoria automobilista fino al 2022. Determinante per la riconferma ...

L’India sogna la Luna : pronta a mandare un astronauta Nel 2022 : Il lancio della sonda Chandrayaan 2 è solo il primo passo del programma spaziale indiano: il Paese intende inviare un astronauta sul nostro satellite entro il 2022. L’agenzia spaziale Isro (Indian Space Research Organisation) ha confermato quanto annunciato la scorsa primavera dal presidente, Kailasavadivoo Sivan. Negli ultimi decenni il Paese si è conquistato un ruolo da protagonista nella ricerca spaziale e ha condiviso col mondo le sue ...

Novara - in cantiere il nuovo “Piola” : sarà pronto Nel 2022 : Sono stati mossi i primi passi in casa Novara per la realizzazione del nuovo stadio cittadino. Nella giornata di ieri la commissione appositamente istituita ha infatti decretato il progetto vincitore per quella che sarà la nuova «Cittadella dello Sport». Come riporta “La Gazzetta dello Sport”, si tratterà di un’area di 210 mila metri quadrati con […] L'articolo Novara, in cantiere il nuovo “Piola”: sarà pronto nel 2022 è stato realizzato ...

Novara - il nuovo stadio Piola sarà pronto Nel 2022 [FOTO] : Il Novara pensa al futuro con grandi obiettivi ed un primo passo è rappresentato sicuramente dallo stadio. Il Comitato tecnico composto da rappresentanti del Novara calcio, YARD SpA, CONI, Università degli Studi del Piemonte Orientale e Ordine degli Architetti delle Province di Novara e del VCO. Lo Studio, partner in Italia di Arata Isozaki, si è distinto per la proposta originale, di grande qualità urbanistica e architettonica e per la ...

Mercato NBA – I dettagli del contratto di Kevin Durant con i Nets : presente una player option Nel 2022 : Resi noti i dettagli del contratto firmato da Kevin Durant con i Brooklyn Nets: presente una player option nel 2022 La firma di Kevin Durant con i Brooklyn Nets ha sorpreso il panorama NBA. Il cestista degli Warriors ha rifiutato la player option presente nel contratto con Golden State per accordarsi con la franchigia di Brooklyn, insieme all’amico Kyrie Irving, con il quale potrà dividere il campo dalla prossima stagione dopo essersi ...

Spazio : Nel 2022 Italia e Israele in orbita col satellite Shalom : Attraverso il lanciatore Italiano Vega, Italia e Israele manderanno in orbita nel 2022 il satellite Shalom, “pace” in israeliano, dotato di una super-vista per l’osservazione della Terra. “Come il suo predecessore, il satellite Italiano Prisma, lanciato a marzo 2019, Shalom è basato sulla tecnologia iperspettrale, che gli permetterà di studiare il nostro Pianeta ancora più a fondo di Prisma“, ha spiegato il ...

Fermato Michel Platini Nell’ambito dell’inchiesta sulla corruzione per l’assegnazione dei Mondiali di Calcio 2022 al Qatar : Michel Platini Fermato dalla polizia in Francia. La vicenda riguarda le procedure di attribuzione dei Mondiali di Calcio del 2022 al Qatar: l’ex presidente dell’Uefa viene interrogato, presso gli uffici della polizia giudiziaria di Nanterre dove si trova in queste ore, nell’inchiesta su «presunti atti di corruzione attiva e passiva di dipendenti no...

