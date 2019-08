Migranti | Conte chiede di autorizzare lo sbarco delle due Ong | Salvini rifiuta | Non

Migranti - Salvini attacca Conte : “Mi ha chiesto lo sbarco di centinaia di Migranti su nave ong. Non capisco perché debbano arrivare in Italia” : Nel pieno della crisi che sta portando alla fine del governo M5s-Lega, Matteo Salvini apre un nuovo fronte di polemica. L’obiettivo è il presidente del Consiglio Giuseppe Conte: “Mi ha scritto per lo sbarco di alcune centinaia di migranti a bordo di una nave Ong che è in acque straniere. Gli risponderò garbatamente che non si capisce perché debbano sbarcare in Italia”, ha detto il ministro dell’Interno a Genova, dove con ...

Migranti - Von der Leyen : “Nuovo patto - ma solidarietà non è unilaterale. Ue unita ha bisogno di Italia forte”. Conte : “Superare Dublino” : “Intendo proporre un nuovo patto per le migrazioni e l’asilo, abbiamo bisogno di una nuova soluzione”. A rivendicarlo, a margine di un bilaterale con il premier Giuseppe Conte a Palazzo Chigi, la presidente eletta della Commissione Europea, Ursula von der Leyen. “Vogliamo che le nostre procedure siano efficaci, efficienti ma anche umane. Non è un compito facile, ma abbiamo capito tutti che non esistono soluzioni facili. ...

Migranti - von der Leyen a Conte : «Nuovi criteri umani ed efficaci di ripartizione» : Al bilaterale tra il presidente del Consiglio italiano e la presidente eletta della Commissione Europea si discuterà del commissario Ue da assegnare all’Italia. Conte: «Rivendichiamo un portafoglio economico di primo piano»

Migranti - Von der Leyen incontra Conte : “Solidarietà non è unilaterale - prevalga umanità” : La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, annuncia che presenterà un nuovo patto per le migrazioni e l'asilo comunitario: "È fondamentale poter garantire la solidarietà ma ciò non è mai un processo unilaterale. Vogliamo che le nostre procedure siano efficaci, efficienti e anche umane".Continua a leggere

Migranti - Conte : “Italia insoddisfatta - Francia e Germania siano solidali e responsabili” : Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, si dice insoddisfatto dei risultati ottenuti dall'Italia nel dibattito europeo sul tema dei Migranti. In particolare chiede a Berlino e Parigi di accettare la linea italiana, puntando a una maggiore consapevolezza di Germania e Francia: "Non vi può essere responsabilità senza solidarietà".Continua a leggere

Migranti : Conte - ‘serve Ue solidale - Italia ancora insoddisfatta’ : Roma, 23 lug. (AdnKronos) – “Un aggiornamento sul tema immigrazione. Sono mesi che cerchiamo di acquisire consenso in sede europea su un meccanismo degli sbarchi basato su un approccio unitario e solidale degli Stati Membri dell’Ue. I progressi sin qui compiuti a livello di dibattito non ci vedono ancora soddisfatti. Proprio in questi giorni stiamo lavorando intensamente con i ministri Salvini e Moavero perché sul tema degli ...

Conte-Salvini - un rapporto di odio-amore : dalla Tav ai litigi sui Migranti : Lo scontro sulla manovra e sul caso Savoini è l'ultimo in ordine di tempo fra il presidente del Consiglio e il ministro dell'Interno. Un anno e mezzo circa di convivenza animata da “odio-amore”. Essenza che renderà vivace il rapporto tra Giuseppe Conte e Matteo Salvini fino alla fine del governo gialloverde. E non solo perché il professore di Diritto privato è stato sempre sponsorizzato dal MoVimento 5 Stelle (oltre per Palazzo Chigi, nel 2013 ...