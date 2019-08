Meteo | caldo e afa con le ore contate al sud | avanza l'aria fresca - PREVISIONI

Previsioni Meteo - dopo il break di Ferragosto torna l’anticiclone Nordafricano : di nuovo tanto caldo da Nord a Sud [MAPPE] : Il caldo tornerà alla ribalta. Questo il responso delle ultime corse modellistiche. dopo la pausa di Ferragosto, con temporaneo avvento di cavo d’onda Nordatlantico e fase climatica quindi più mite e con temperature più o meno delle medie stagionali, tornerà il caldo sopra norma. A favorirlo nuovamente sarà un riassorbimento del fronte Nordatlantico verso le medie alte latitudini, semmai un orientamento del suo asse, in qualche fase, ...

Meteo - l’ondata di caldo ha le ore contate : oggi ancora 8 città con “bollino rosso” - da domani cambia tutto : Il caldo africano ha le ore contate: da domani l’aria fresca raggiungerà l’Italia determinando un decisivo calo delle temperature. oggi ancora 8 città dovranno fare i conti con l’ondata di calore da “bollino rosso”, secondo l’ultimo bollettino del Ministero della Salute. L’allerta di “livello 3″, la più elevata, riguarderà Ancona, Campobasso, Frosinone, Latina, Palermo, Perugia, Rieti e ...

Meteo : maltempo verso il nord-est - alto rischio fenomeni violenti. Caldo estremo al sud : SITUAZIONE | La forte perturbazione che ieri ha attraversato il nord-ovest, dove ha provocato danni ingenti a causa della grandine e dei venti tempestosi (vedi i danni in Piemonte e in Lombardia), si...

Previsioni Meteo : allerta per forti temporali al Nord e lungo l’Appennino - ultimo giorno di caldo intenso al Centro/Sud [MAPPE e DETTAGLI] : Ancora una giornata con l‘Italia divisa in due. Un flusso di aria umida sudoccidentale, facente capo ad un cavo d’onda sulla Spagna, continua a raggiungere le nostre regioni settentrionali ma, quest’oggi, anche parte di quelle centrali. Instabilità, quindi, che persiste su diverse aree del Nord, ma che sarà più accesa nelle ore pomeridiane e soprattutto in quelle serali. Pomeriggio più movimentato anche lungo la dorsale ...

Previsioni Meteo 13 agosto : da oggi tregua dal caldo torrido - nubi e temporali al Nord : Secondo le Previsioni meteo di oggi martedì 13 agosto l'ondata di caldo di questi giorni comincerà la sua ritirata al Nord e al Centro, mentre al Sud si registrano ancora punte fino a 40 gradi. Possibilità di precipitazioni sparse al Nord, soprattutto sull'Alto Adige e zona carnica e Trentino, Veneto e Friuli.Continua a leggere

Meteo - caldo estremo in Italia : +51°C percepiti in Puglia - +50°C in Sardegna - +48°C a Roma Urbe [DATI] : Intorno a mezzogiorno l’Aeronautica Militare ha rilevato picchi di temperature percepite, tra cui +51°C a Marina di Ginosa (Taranto), +50°C a Latina, Grazzanise (Caserta) e Capo Carbonara (Cagliari), +49°C a Lecce Galatina, Trapani e Capo Frasca (Sud Sardegna). Oggi potrebbe essere uno dei giorni più caldi dell‘estate 2019, a causa di un mix di fattori, tra cui l’elevata umidità, il forte irraggiamento solare e l’assenza ...

Meteo - le previsioni del tempo per Ferragosto : caldo rovente - 50° al suolo - nubifragi e grandine. La mappa : Forti temporali e picchi di caldo fino a 40° (e 50° al suolo). Sarà un Ferragosto piuttosto movimentato sul fronte previsioni del tempo. Secondo 3BMeteo "un intenso fronte temporalesco transiterà tra lunedì e martedì portando forti temporali su parte del Nord. Anche se i fenomeni più intensi saranno

Previsioni Meteo : domani calo termico e temporali al Nord - caldo al Centro/Sud [MAPPE e DETTAGLI] : Cede ulteriormente la pressione sulle regioni settentrionali ad opera di un cavo Nordatlantico più pronunciato e in penetrazione fino alla Sardegna. In seno a esso viaggeranno correnti instabili soprattutto dal Golfo del Leone, dalla Provenza, verso l’alto Tirreno, poi in direzione delle regioni Centro-orientali. La particolare predisposizione instabile in verticale, permetterà la formazione, per buona parte della giornata, di nubi ...

Meteo - si allenta la morsa del caldo in Sardegna : arriva il maestrale : Oggi ancora caldo in Sardegna, ma da domani si allenterà la morsa, grazie all’arrivo del maestrale: le temperature si abbasseranno di 10 gradi fino a Ferragosto, secondo gli esperti dell’ufficio Meteo dell’Aeronautica militare di Decimomannu. “Da martedì 13 la Sardegna subirà l’influsso del nucleo depressionario atlantico sul Mar Mediterraneo che porterà a una rotazione dei venti e all’ingresso del maestrale. ...

Meteo - caldo al Centro Sud fino a martedì - pioggia al Nord : Meteo, caldo al Centro Sud fino a martedì, pioggia al Nord L’ondata di calore che ha colpito l’Italia lo scorso fine settimana prosegue anche lunedì 12 agosto e martedì 13 agosto: nelle regioni Centro-meridionali e nelle isole vengono registrate punte fino a 39-41 gradi. Tempo instabile al Nord Parole chiave: ...

Meteo - al Nord temporali e al Sud bollino rosso per il caldo in sei città : Francesca Bernasconi L'Italia è divisa in due: al Nord allerta arancione per i temporali, al Sud bollino rosso per il caldo temporali al Nord e caldo africano al Sud. Ancora una volta, l'Italia è divisa in due. Infatti, oggi, le regioni settentrionali saranno interessate da temporali, con possibili grandinate, mentre nelle città meridionali la colonnina di mercurio toccherà ancora punte di 38 gradi, con un'umidità di oltre il ...

Previsioni Meteo - Allerta sull’Italia : nubifragi al Nord - caldo asfissiante al Centro/Sud [MAPPE e DETTAGLI] : Un lunedì di autentica tribolazione per l’Italia. Una giornata che lascerà il segno Meteorologicamente, contraddistinta da eventi estremi e anche contrapposti in azione al Nord e al Centro-Sud. Intanto va detto subito che il flusso umido atlantico ha abbassato leggermente la sua azione in latitudine, riuscendo a penetrare con fronti instabili fino alle pianure settentrionali, anche verso la Toscana e Nord Appennino, Romagna, portando più ...

Meteo - caldo estremo sull’Italia : punte di +50°C in alcune aree : La temperature della superficie (non quella dell’aria) è arrivata ieri anche a +50°C in alcune aree dell’Italia. Le zone più roventi sono state Puglia, Sicilia, Sardegna e alcuni punti di Campania, Lazio, Toscana e Marche. I dati sono stati rilevati dal satellite Sentinel 3 del programma Copernicus, di Agenzia Spaziale Europea e Commissione Ue. Le immagini sono state pubblicate su Twitter dal Servizio di gestione delle emergenze ...

Meteo - il caldo lascia il posto ai temporali al Nord : Continua la morsa dell'afa al Centro e al Sud; in alcune città temperature oltre i 38 gradi. Possibilità di grandinate anche in pianura in Piemonte e Lombardia