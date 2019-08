L’impresa di nonna Joy | 89 anni | visitare tutti i parchi Usa in tenda insieme al nipote

Fonte : fanpage

(Di mercoledì 14 agosto 2019)Joy, una signora di ottantanoveche ha vissuto una intera vita in un piccolo centro dell’Ohio, non aveva mai visto l’oceano né le montagne. Un giorno suoha deciso che era arrivato il momento di rimediare e ha offerto all’anziana un primo viaggio in California: da allora hanno visitato in29Usa e non hanno intenzione di fermarsi.