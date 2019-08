L’economia tedesca è in calo

Fonte : ilfoglio

(Di mercoledì 14 agosto 2019) Il Tar ha sospeso il divieto di ingresso per la Open Arms nelle acque territoriali italiane. La nave fa rotta su Lampedusa. Il tribunale ha accolto il ricorso della ong spagnola che lamentava la violazione delle norme di diritto internazionale dal decreto sicurezza bis in materia di soccorso in mare

