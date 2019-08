La fame continua a crescere | ma anche l’obesità

Fonte : huffingtonpost

(Di mercoledì 14 agosto 2019) Dopo anni di leggero ma costante declino, si registra un’inversione di tendenza nel numero di persone che soffrono lanel mondo. Oggi sono circa 820 milioni, quasi una persona su nove.A lanciare l’allarme è il rapporto congiunto delle Nazioni Unite sullo stato dell’alimentazione mondiale che, per il terzo anno consecutivo, denuncia un peggioramento della sicurezza alimentare. Una sfida che appare immensa di fronte all’Obiettivo di Sviluppo Sostenibile “Zero”, indicato nell’Agenda 2030.La prevalenza della denutrizione sta aumentando in Africa (oggi colpisce il 20% della popolazione), in America Latina e Caraibi (7%), e in Asia occidentale (12%), ma a destare preoccupazione èla crescita dell’insicurezza alimentare, caratterizzata dal mancato accesso regolare a cibo sufficiente e nutriente, che riguarda oggi ...

