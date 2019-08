Salvini tira dritto e guarda oltre : "Il 20 sfiduceremo Conte - voglio un Governo con Giorgetti all'Economia" : Il leader della Lega: "Con noi non sono in discussione né quota 100 né gli 80 euro, ma sarà doveroso verificare il Reddito di cittadinanza"

Crisi Governo - Salvini : “Di Maio? Non parlerò mai male di lui. A Renzi invece mando un bacione”. E conferma sfiducia a Conte il 20 agosto : “Le parole di Di Maio e di Renzi su di me? Sono tranquillo, in queste settimane mi sono ripromesso di non rispondere agli insulti. Mi sono preso del buffone, del razzista, del fascista, dell’assassino, del ladro, del delinquente, del criminale. Sto gestendo 500 immigratia bordo di due navi di Ong e quindi non rispondo alle polemiche”. Così, ai microfoni di “Non stop news”, su Rtl 102.5, il ministro ...

Pierferdinando Casini e la crisi di Governo - l'errore fatale di Matteo Salvini : "Quando doveva aprirla" : l'errore di Matteo Salvini potrebbe risultare fatale. Lo suggerisce Pierferdinando Casini, vecchia volpe democristiana del Palazzi romani. Alla luce di quanto accaduto in Senato, con il tiepido riavvicinamento tra Lega e M5s dopo l'apertura della crisi, al senatore eletto con il Pd qualcosa non torn

Crisi di Governo - Salvini conferma : “Il 20 sfiduceremo Conte” : Il vicepremier leghista: no a governi strani, prima si vota, meglio è. Centinaio riapre al dialogo con i grillini. La Ruocco dice no

Salvini : "Voglio Governo con Giorgetti all'Economia" : Da commissario europeo in pectore (si parlava della Concorrenza) a ministro dell’Economia, sempre in pectore: Giancarlo Giorgetti, braccio destro di Matteo Salvini ed eminenza grigia del Carroccio, diventerà il nuovo inquilino del Mef nel prossimo governo che il leader della Lega si propone di guidare, nell’alveo di un’alleanza di centrodestra i cui contorni restano da definire. Silvio Berlusconi non vuole la lista unica con ...

Governo - la crisi tra l'azzardo di Salvini e l'alt del Quirinale : Il 20 agosto la Lega voterà la sfiducia a Conte ma insiste anche sul taglio dei parlamentari. Eppure il voto sulla riforma...

Crisi di Governo - la diretta – Salvini : “Il 20 agosto sfiduciamo Conte. Poi no a governi strani : prima si vota e meglio è” : “Il 20 agosto sfiduceremo il premier”. Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini a Non Stop News su Rtl 102.5. “In tantissimi chiedono che non ci siano giochini di palazzo, governi tecnici. La via maestra, democratica, trasparente, lineare, è quella delle elezioni. Stiamo facendo tutto il possibile perché gli italiani possano votare. No a governi strani, prima si vota, meglio è”, aggiunge. L'articolo Crisi di governo, ...

Crisi di Governo - Salvini : “Se vinciamo nuove elezioni rivediamo il reddito di cittadinanza” : Salvini ha illustrato la sua idea di esecutivo, nel caso si andasse a elezioni subito e vincesse la Lega: "Giancarlo Giorgetti ministro dell'Economia. Questo è quello che voglio e per cui lavoro". E ha spiegato che non sarebb e in discussione "quota 100 e non si toglieranno gli 80 euro. Semmai, sarà doveroso verificare il reddito di cittadinanza".Continua a leggere

Governo - Di Maio : “Ok a taglio dei parlamentari? Salvini si è messo da solo in un labirinto” : Luigi Di Maio ha spiegato perché Salvini si è messo da solo "in cul de sac": "Se vuole votare il taglio degli eletti dovrà prima ritirare la mozione di sfiducia a Conte. Altrimenti la votazione sul taglio slitterà a dopo quella sul premier. Ma se dovesse ritirare la richiesta di sfiducia per il presidente del Consiglio, dovrebbe smentire la sua linea".Continua a leggere

Governo - Giorgetti (Lega) : “Tempi della crisi? Ha deciso Salvini da solo. Sarebbe stato più facile andare al voto se si fosse aperta prima” : “Sono le decisioni di un capo, e un capo sempre decide lui da solo e alla fine sono responsabilità personali”. Risponde così Giancarlo Giorgetti, sottosegretario alla presidenza del Consiglio e soprattutto numero due della Lega, alla domanda sui tempi della crisi decisi da Salvini. Sarebbe stato più facile andare a votare se la crisi di Governo si fosse fatta prima? “Sì secondo me sì” ammette Giorgetti, al termine della ...

Matteo Salvini ci ha ripensato? Il Governo dura fino al 2020? : Matteo Salvini questa volta ha fatto male i conti o forse ci ha ripensato? Sergio Mattarella ha subito frenato la

Governo ultime notizie : Salvini - “Taglio parlamentari - poi elezioni” : Governo ultime notizie: Salvini, “Taglio parlamentari, poi elezioni” È stato un pomeriggio molto caldo quello di ieri, martedì 13 agosto 2019, a Palazzo Madama. Alla fine, dopo ore concitate, si è deciso per il calendario: il premier Giuseppe Conte terrà le comunicazioni al Senato martedì 20 agosto alle ore 15, mentre la mattina dopo, alle ore 11.30, sarà alla Camera dei Deputati. Decisa anche la data sull’ultimo passaggio in Commissione ...

Crisi di Governo - dopo l’intervento in Senato Salvini lascia l’Aula e non partecipa al voto : il ministro va a parlare con i cronisti : Intervento show del ministro dell’Interno, Matteo Salvini, in aula al Senato. Prima attacca il Pd, a cui manda baci per rispondere alle proteste, e poi sorprende tutti accettando la proposta di Di Maio sul taglio dei parlamentari, prima di andare alle elezioni. Salvini, però, prima che si votino le quattro proposte di modifica del calendario dei lavori del Senato (tra cui quella della Lega per anticipare la mozione di sfiducia già a ...

Crisi di Governo - Salvini non ha i numeri in Parlamento : 159 i no al voto subito sulla sfiducia : L'Aula del Senato boccia tutte le mozioni di Lega, Forza Italia e Fratelli d'Italia, che chiedevano di anticipare la sfiducia al presidente del Consiglio Conte. M5S, Partito democratico e Liberi e uguali hanno la meglio sugli avversari, con 159 voti contro 124. È nata una nuova maggioranza in Parlamento?Continua a leggere