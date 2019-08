Chiara Ferragni mostra il lato B E il web insorge | Ma non ti vergogni?

Fonte : ilgiornale

(Di mercoledì 14 agosto 2019) Carlo LannaB in bellapernella sua vacanza a Ibiza, ma il webcriticato l'ultimo gesto dell'influencer È ancora pioggia di critiche per, bersagliata su più fronti per via di una foto bollente che ha pubblicato ieri sul suo profilo instagram. Ora è a Ibizia, insieme a Fedez, per una breve vacanza di sole e mare, per ricaricare le batterie in vista di una stagione piena densa di viaggi e di eventi di gala. Ma lo scatto non è piaciuto ai suoi fan che hanno criticatocon epiteti piuttosto pungenti. Seduta sul bagnoasciuga, fasciata in un bikini mozzafiato e con un paio di occhiali super alla moda, l’influencer si è fatta fotografare di spalle, con ilb in bella. Una spiaggia dal mare cristallino incornicia una foto che, subito, ha fatto incetta di like. "Ma non ti vergnogni", scrive uno degli ...

ChiaraFerragni : Chiara Ferragni Unposted ?? - totallyprepon : @parolecrociatee e non vale solo per chiara ferragni, in generale un po’ per tutte le marche “importanti” e secondo me non è normale - vallirosee : RT @loveasalwayshar: Voglio fare anche io la mantenuta di Fedez e Chiara Ferragni in vacanza come luis sal -