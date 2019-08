Alcune immagini del nuovo Need for Speed compaiono in rete prima dell' annuncio ufficiale

FIFA 20 : immagini e filmati dalla beta mostrano Alcune delle novità introdotte : Dopo le prime immagini del Piemonte Calcio (aka Juventus), ecco altri scatti e filmati trapelati dalla beta di FIFA 20. Come ogni anno infatti i giocatori si sono riversati sui social per postare immagini e filmati, rivelando aspetti della produzione non emersi finora dal materiale promozionale pubblicato da EA.In particolare i fan di FIFA Ultimate Team potrebbero essere interessati alle nuove sequenze che accompagnano i pack opening. Nel video ...

Nuove immagini di Borderlands 3 mostrano Alcune delle creature che incontreremo su Eden-6 : Gearbox ha pubblicato una nuova serie di immagini per l'atteso Borderlands 3. Questi nuovi screenshot mostrano le ambientazioni e alcuni degli animali che i giocatori incontreranno su Eden-6. Vi daranno anche un'idea della grafica che potete aspettarvi da questo nuovo gioco della serie.Borderlands 3 promette di essere un titolo davvero ambizioso e molto vasto (più grande di Borderlands 2), incentrato sulla trama, caratterizzato da personaggi ...

Scopriamo nuove creature di Monster Hunter World Iceborne grazie ad Alcune immagini : Monster Hunter World Iceborne ci da un assaggio di cosa ci aspetta non appena calcheremo le lande del nuovo DLC di gioco.Come possiamo vedere, sono sempre più numerose le informazioni divulgate sull'espansione in arrivo e le nuove creature che saremo chiamati a cacciare. Riportiamo infatti di seguito alcune immagini di gioco, condivise dagli sviluppatori via Twitter, grazie alle quali possiamo scoprire tre nuovi mostri che dovremo affrontare, ...

Control : Alcune immagini mostrano la potenza del ray tracing : Control è senza dubbio uno dei titoli più attesi di questa generazione, non solo parliamo di un titolo molto affascinante e con ottime premesse narrative, ma anche di un'opera che sembra godere di un comparto tecnico molto solido, specialmente la sua versione PC.Naturalmente stiamo parlando del Ray tracing, tecnologia che in questo periodo è sempre più spesso al centro dei dibattiti della community, del resto Nvidia sta spingendo molto verso ...

Super Nintendo World : Alcune immagini mostrano come potrebbe essere il parco a tema Nintendo : Un grande parco a tema Nintendo è una delle cose di cui si è parlato infinitamente. Le aree del parco in Giappone e negli Universal Studios di Orlando sono state annunciate nel 2016, con dei vaghi concept art. Ora, come segnala Metro, sono trapelati online dei modellini durante il fine settimana, che mostrano come dovrebbe essere questo parco a tema.I modelli in scala sono del 2016, quindi i piani potrebbero essere cambiati da allora. Potete ...