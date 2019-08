Xiaomi Mi 9 si fa più “potente” in Cina | disponibile una versione con 8 GB di RAM e 256

Il top di gamma più economico che c’è : Xiaomi Mi 9T Pro sta arrivando in Europa : Sarete in tanti ad attendere l'arrivo in Europa dello Xiaomi Mi 9T Pro (che corrisponde alla versione internazionale dell'apprezzato Redmi K20 Pro, di cui è arrivata finora qui da noi solo la variante più povera), un dispositivo di cui Roland Quandt è tornato a parlare, riferendo di un suo approdo imminente nel Vecchio Continente. Il terminale dovrebbe debuttare già da questa settimana, od al più dalla successiva. Il primo modello a rendersi ...

Xiaomi lancia un trolley dedicato ai più piccoli e un gamepad per Redmi K20 e K2 Pro : Redmi K20 e K20 Pro ricevono il gamepad promesso alla presentazione, mentre i piccoli Mi Fan possono gioire per un nuovo trolley a loro dedicato. L'articolo Xiaomi lancia un trolley dedicato ai più piccoli e un gamepad per Redmi K20 e K2 Pro proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi Mi File Manager si rifà il trucco nella più recente beta di MIUI 10 : nella più recente versione beta cinese di MIUI 10, Mi File Manager riceve una nuova interfaccia grafica, che rende più semplice identificare i vari contenuti. L'articolo Xiaomi Mi File Manager si rifà il trucco nella più recente beta di MIUI 10 proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi Mi A2 Lite a 99 euro? Possibile - ma solo questa sera grazie all’iniziativa “Ora o mai più” : Due ore "di fuoco" ogni giorno quando il sole è già calato fino a venerdì 26 luglio. Si prospettano delle giornate più calde del solito per i fan di Xiaomi L'articolo Xiaomi Mi A2 Lite a 99 euro? Possibile, ma solo questa sera grazie all’iniziativa “Ora o mai più” proviene da TuttoAndroid.

Recensione Xiaomi Redmi 7 : meglio spendere qualcosa in più : La forza di Xiaomi negli anni, che è anche il motivo per cui ha fatto breccia nel mercato italiano e non solo, è il rapporto qualità/prezzo in tutte le fasce di prezzo in cui sono leggi di più...

Xiaomi sempre più europea : inaugurato in Finlandia un centro di ricerca e sviluppo : Xiaomi investe sull'Europa, nello specifico a Tampere, in Finlandia. La scelta di collocarsi nel Paese scandinavo non è casuale L'articolo Xiaomi sempre più europea: inaugurato in Finlandia un centro di ricerca e sviluppo proviene da TuttoAndroid.

Recensione Xiaomi Mi Band 4 : sempre lei - ancora più bella : La nostra Recensione completa di Xiaomi Mi Band 4, la smartBand regina del segmento, nuovissima a poco più di 30 Euro. L'articolo Recensione Xiaomi Mi Band 4: sempre lei, ancora più bella proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi Mi A3 con Android One e fotocamera da 48 MP è più vicino : ecco le prime certificazioni : Xiaomi Mi A3 è stato appena certificato da FCC e IMDA, svelando la presenza scontata di Android One e quella di una fotocamera posteriore da 48 MP. L'articolo Xiaomi Mi A3 con Android One e fotocamera da 48 MP è più vicino: ecco le prime certificazioni proviene da TuttoAndroid.

