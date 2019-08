Ultra ottantenne va sempre allo stesso bar per sette anni e poi prende una decisione

Fonte : baritalianews

(Di martedì 13 agosto 2019) Un uomo molto anziano era cliente abituale di un bar, una caffetteria di Brownsville, in Texas. L’uomo, anche abbastanza burbero, era servitodalla stessa cameriera, Melina Salazar che con lui aveva tanta pazienza, erasorridente e se lo coccolava come faceva un pò con tutti i clienti. Questa donna, infatti, amava il suo lavoro e lo faceva con passione trattandobenissimo tutta la clientela, senza mai perdere la pazienza anche con chi era estremamente capriccioso o pignolo. L’uomo protagonista della nostra storia, Walter “Buck” Swords, era unche aveva fatto la seconda guerra mondiale, e andavanellobar ogni mattina. L’uomo è deceduto e prima aveva scritto testamento lasciando a Melina Salazar 50.000 dollari e un’auto: una Buick del 2000. La donna era incredula e tanto riconoscente a quell’uomo a cui evidentemente aveva ...

