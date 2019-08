Senato | ecco chi può superare il «numero magico» di quota 161

Governo - è il giorno della capigruppo del Senato : ecco "i tempi" della crisi | Casellati : senza unanimità decide l’Aula : Dopo la conferenza dei capigruppo del Senato, si capirà meglio la tempistica: 19-20 agosto le date più probabili per la convocazione dell'Aula

Governo Conte crisi - ultime notizie ecco la mozione di sfiducia al Senato : Governo Conte crisi, ultime notizie ecco la mozione di sfiducia al Senato Governo Conte crisi: ricapitolando le ultime tappe fondamentali della rottura tra Lega e MoVimento 5 Stelle è possibile certamente affermare che il punto di non ritorno è stato il voto sulla Tav. Un voto che ha sancito una spaccatura definitiva tra la Lega favorevole alla realizzazione dell’opera pubblica ed i 5 Stelle che hanno sempre dichiarato la loro ...

Riforma voto Senato a 18 anni : ecco l’iter costituzionale : Riforma voto Senato a 18 anni: ecco l’iter costituzionale È una Riforma sicuramente non di poco conto, quella legata all’abbassamento dell’età per poter votare i componenti del Senato. Vediamo allora i caratteri essenziali di questo provvedimento e l’iter costituzionale che occorre seguire in queste circostanze. Se ti interessa saperne di più sulle fonti del diritto italiano e su cosa sono, clicca qui. Riforma voto ...

Decreto sicurezza bis - i “porti chiusi” e le nuove leggi sull’ordine pubblico : ecco cosa c’è nel provvedimento approvato dal Senato : Dai “porti chiusi” alle nuove leggi sull’ordine pubblico fino alle multe per i comandanti delle navi che violano il divieto d’ingresso in acque italiane. Sono le nuove norme contenute nel cosiddetto Decreto sicurezza bis, il provvedimento bandiera della Lega approvato dal Senato con il voto di fiducia. Il testo conta in totale 18 articoli e introduce alcune nuove norme sulla gestione dell’ordine pubblico durante le ...

Silvio Berlusconi - Giovanni Toti lascia e si porta dietro parlamentari e Senatori : ecco chi sono i big di Fi : "Questo partito è diventato Forza Ghedini e noi ci siamo stufati". Dopo il terremoto che ha scosso Forza Italia con l'addio di Giovanni Toti e l'autoesclusione di Mara Carfagna, i parlamentari sono sul piede di guerra. In realtà il Cavaliere, in vacanza a Porto Rotondo, già la sera stessa della "tav

Lega-Russia - Pd annuncia mozione di sfiducia a Salvini. Renzi : “Bisognava presentarla prima. Ecco cosa avrei detto al Senato al governo” : Diciannove minuti e spiccioli, molto di più del tempo che avrebbe avuto a disposizione nell’aula di Palazzo Madama dopo l’informativa di Giuseppe Conte, per il suo “contro-intervento” nel giorno in cui la segreteria del Pd gli ha preferito Dario Parrini e ha dato il via libera alla mozione di sfiducia contro Matteo Salvini sul caso Lega-Russia, un atto che lui avrebbe voluto presentare già da tempo. Così, anche se ...

Scuola - addio chiamata diretta ma qualcosa non torna : ecco cosa cambia dopo l’OK del Senato : Il Senato ha dato il via libera al disegno di legge che abolisce l’istituto della chiamata per competenze dei docenti, meglio conosciuta come ‘chiamata diretta’. In Aula, come riferito dall’agenzia di informazione Ansa, il provvedimento ha ottenuto 146 sì, 66 no e 9 astenuti. Il testo ora passerà all’esame della Camera. Il provvedimento provvede ad abolire la normativa riguardante la chiamata diretta dei docenti, ...

Scuola - precariato docenti ultime notizie : ecco il nuovo intervento del Senatore Pittoni : Il Presidente della Commissione Cultura in Senato, il senatore leghista Mario Pittoni è nuovamente intervenuto in merito al problema del precariato scolastico, sottolineando come il problema della stabilizzazione, ormai cronico, abbia innescato una ‘guerra tra poveri’. Pittoni ha, oltremodo, ricordato come si tratti di una responsabilità politica quella di affrontare e di risolvere il problema del precariato, così come indicato nel ...