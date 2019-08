Morta Nadia Toffa | oncologa | “Su quel tipo di tumore la ricerca sta lavorando molto”

Nadia Toffa è Morta. Venerdì i funerali a Brescia. Aveva 40 anni : Nadia Toffa è morta. Una notizia terribile ci ha svegliato questa mattina: Nadia Toffa non c'è più . L'annuncio della scomparsa di Nadia Toffa, conduttrice delle Iene,...

Morta Nadia Toffa : camera ardente al teatro Santa Chiara di Brescia - i funerali il 16 agosto : La camera ardente di Nadia Toffa, la conduttrice delle Iene Morta questa mattina a 40 anni dopo una lunga battaglia con il tumore, sarà allestita al teatro Santa Chiara di Brescia. I funerali saranno celebrati la mattina del 16 agosto nella cattedrale della città. Addio a Nadia Toffa, Morta la conduttrice de “Le Iene”: “Niente sarà più come prima” Morta Nadia Toffa: una lunga battaglia contro il tumore, a testa alta e con il sorriso Nadia ...

Nadia Toffa è Morta oggi alle 07 : 39 - era ricoverata a Brescia da inizio Luglio : Nadia Toffa, scomparsa oggi a soli 40 anni, era ricoverata da inizio Luglio alla Domus Salutis di Brescia: è morta questa mattina alle 07:39 nella clinica. Le condizioni di salute della conduttrice de “Le Iene” si erano aggravate a maggio e agli amici Bresciani aveva riferito di sentirsi sempre più debole. Nadia Toffa: nel dicembre 2017 il malore e il ricovero a Trieste Nadia Toffa, l’amata conduttrice tv de “Le ...

Morta Nadia Toffa : nel dicembre 2017 il malore e il ricovero a Trieste : Nadia Toffa, l’amata conduttrice tv de “Le Iene”, Morta oggi per un tumore, aveva avuto un malore il 2 dicembre 2017 a Trieste, intorno alle 13:45, mentre si trovava nella hall dell’hotel Victoria. I soccorsi erano stati immediati ed era stata ricoverata in Terapia intensiva dell’ospedale di Cattinara, dove le sue condizioni erano apparse subito gravi. Nella tarda serata era stata trasportata con elisoccorso ...

