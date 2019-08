Morgan | Amadeus a Sanremo? Come chiamare un elettricista a riparare un

Fonte : blogo

(Di martedì 13 agosto 2019) Dal 14 settembre Marco Castoldi in artesarà autore e conduttore su Rai Radio Due di Cantautoradio, un programma che intende ripercorrere la storia della canzone d'autore italiana.A illustrarlo è il cantante al Corriere della Sera, nella scorsa stagione tv tra i coach di The Voice of Italy: "Approfondirò otto grandi cantautori, da Battiato a Paoli a De Andrè. Dalle canzoni trarrò un affresco speciale, un dibattito aperto in cui farò l'anfitrione. Inviterò un ospite che conosce il protagonista, che sia un parente o un amico. Chiamerò un "inarrivabile"Mina, Moroder o Morricone, e farò anche parlare un giovane di quelli che vanno forte oggi,Achille Lauro, Willie Peyote, Young Signorino o altri ex partecipanti dei talent". L'ex leader dei Bluvertigo non ha risparmiato critiche alla scelta di far condurread: "Oggi tutti si intendono di musica, ma la ...

