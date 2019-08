Migranti | ora sull' Ocean Viking sono più di 350 | Open Arms | dopo Gere e Banderas si

Migranti - la Ocean Viking salva altre 105 persone. La Open Arms ancora in mare : in totale in 507 in attesa di un porto : Le navi di salvataggio a cui viene negato un porto sicuro continuano a salvare Migranti. L’ultimo caso è quello della Ocean Viking, che nel pomeriggio di lunedì ha salvato altre 105 persone al largo della Libia. Ora le persone soccorse a bordo della nave di Sos Mediterranee e Medici Senza Frontiere ci sono quindi 356: in totale sono così 507 i profughi ancora in mare in attesa di un porto sicuro, tra la Ocean Viking e della Open Arms. ...

Migranti - quarto soccorso per la Ocean Viking. Il gommone si sgonfia - persone in acqua. Ora a bordo sono 356 : Con quelli della Open Arms salgono a 500 le persone soccorse in attesa di un porto. Emergenza a Lesbo: 1500 arrivi in un sol giorno

Migranti - in 400 ancora in mare. Open Arms e Ocean Viking aspettano un porto sicuro : Open Arms e Ocean Viking hanno recuperato in tutto 400 Migranti, e adesso attendono l'indicazione di un porto sicuro per lo sbarco. Per la nave dell'ong spagnola questo sarà l'undicesimo giorno in mare. Gli Eavngelici scrivono anche al presidente del Parlamento Ue Sassoli: "Pronti ad accogliere i profughi di Open Arms".Continua a leggere

Migranti - Richard Gere fa la morale all'Italia. E Salvini : "Portali nelle tue ville" : Francesca Bernasconi L'attore parla alla conferenza di Open Arms organizzata a Lampedusa: "La politica tenta di demonizzare i rifugiati" "Non sono italiano, ma vengo dagli Usa dove c'è una situazione simile con i rifugiati". Secondo Richard Gere, che oggi ha partecipato alla conferenza stampa organizzata all'aeroporto di Lampedusa da Open Arms, per discutere sul problema dei Migranti, in mare da nove giorni, la situazione italiana ...

Caporalato - decine di Migranti in una masseria fatiscente con bagni all’aperto e brandine : polizia denuncia tre persone : Una masseria fatiscente, in cui vivevano in condizioni igienico-sanitarie precarie decine di cittadini di origine africana usati come forza lavoro nei campi, è stata sequestrata a Meliccucco, nella piana di Gioia Tauro. La polizia ha denunciato tre persone. L’indagine, coordinata dalla Procura di Palmi e condotta da personale della Squadra mobile di Reggio Calabria e del commissariato di Gioia Tauro, è iniziata nell’ambito dei ...

Open Arms - Saviano contro Salvini : “Tendiamo mano a Migranti”. Il ministro : “Ancora parla?” : Lo scrittore Roberto Saviano lancia un appello su Facebook, chiedendo di aiutare i 121 migranti a bordo della Open Arms, in mare da sette giorni: "Il mio invito è a fotografarci mentre tendiamo la mano e postare la foto sui social per contenere la massa di sterco che il ministro della Mala Vita Salvini e suoi scherani stanno diffondendo sul web". Replica Salvini: "Ma ancora parla? Porti chiusi e prima gli italiani".Continua a leggere

Migranti - "Open Arms" ancora senza porto : «Ue si volta dall'altra parte» : L'appello della capo missione a bordo Anabel Montes Mier: «Rinnoviamo nuovamente la richiesta di avere con urgenza un porto sicuro dove sbarcare queste persone secondo quanto previsto dalle convenzioni e dagli accordi internazionali»

Migranti : ancora uno sbarco fantasma ad Agrigento - in 40 arrivano a Punta Bianca : Palermo, 6 ago. (AdnKronos) - Continuano gli 'sbarchi fantasma' sulla costa dell'agrigentino. Nel pomeriggio del 5 agosto, denuncia ancora una volta Mareamico, un barcone lungo meno di 10 metri è approdato a Punta Bianca. "Appena toccata la riva - racconta l'associazione - una quarantina di Migranti

Migranti denunciano caporalato ed ottengono il permesso di soggiorno : Federico Garau Gli stranieri, reclutati da un marocchino, erano stati sfruttati nei campi del Polesine e della Bassa Padovana, dove raccoglievano pomodori per 10 ore al giorno senza essere retribuiti. Costituitisi parte civile nel processo, 14 extracomunitari otterrano il permesso di soggiorno per grave sfruttamento lavorativo denunciano l'uomo che li sfrutta nei campi del Polesine e della Bassa Padovana ed ottengono il permesso di ...

Open Arms salva altri 69 Migranti - ora sono in 123 a bordo : La nave della ong spagnola soccorre "persone con evidenti segni di torture subite in Libia". "Ci sono bambini e donne incinte, una già in travaglio". E Salvini parla ancora di "ricatto" della Ue sulla disponibilità della Germania

