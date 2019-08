M5s contro Salvini | “Agli ordini di Berlusconi | difende casta e vota no a taglio poltrone”

In Onda - Marco Minniti e la scomoda verità su Pd e M5s : "Due sconfitti". Potere e poltrone contro Salvini : Una verità molto scomoda da Marco Minniti. L'ex ministro degli Interni, in collegamento con David Parenzo e Luca Telese a In Onda su La7, avverte il suo partito, il Pd, tentato da un'alleanza con il Movimento 5 Stelle per un governo istituzionale di pochi mesi (come vorrebbe Matteo Renzi) o, peggio,

SCUOLA/ Lo scontro M5s-Lega mette precari e concorso in un vicolo cieco : La resa dei conti Lega-M5s riguarda anche la SCUOLA e precisamente i due percorsi salva-precari e il concorso ordinario. Il punto

M5s contro Salvini : 'Inciucia con Berlusconi per tenere in piedi vecchio sistema' : Dato ormai per certo che l'attuale governo non ha un futuro, questo è il momento in cui Lega e Movimento Cinque Stelle iniziano a togliersi reciprocamente sassolini dalla scarpa. Un'evoluzione che certifica, qualora ve ne fosse bisogno, che il rapporto non si è mai spogliato delle ruggini dettate da una profonda eterogeneità di due partiti che, per oltre un anno, hanno provato a far leva su un contratto che teneva in piedi degli equilibri molto ...

Renzi e M5s - pro e contro dell’intesa anti-voto : Inutile girarci intorno: l’unica domanda a cui rispondere in queste ore è se i Cinque Stelle e il Partito democratico, nello specifico l’ala parlamentare che risponde ancora Matteo Renzi, faranno un governo alternativo a quello Conte. Ci sono molti pro e contro. Vediamoli in sintesi e partiamo dagli aspetti critici. Legittimità Matteo Salvini ha stravinto le elezioni europee, con oltre il 34 per cento. È vero che l’Italia è una Repubblica ...

Bruno Vespa contro il M5s : perché è sbagliato chiamare Matteo Salvini "traditore" : In molti, sia nel mondo della politica sia giornalisti e osservatori più o meno autorevoli, s'interrogano sul tempismo di Matteo Salvini: perché la crisi di governo proprio ora, a Ferragosto, e non per esempio due mesi fa dopo aver stravinto le elezioni Europee? Una risposta, fuori dal coro, la offr

Crisi di governo - ora è scontro sulla data delle elezioni. E Salvini evoca l’inciucio M5s-Pd : Convocati a Roma per lunedì i parlamentari leghisti, la corsa del leader per la sfiducia a Conte. Salvini attacca: «Sento che ci sono toni simili tra Renzi e Di Maio». La replica del Movimento: «Giullare»

Crisi di governo - ora è scontro sulla data del voto. E Salvini evoca l’inciucio M5s-Pd Taglio parlamentari per far slittare tutto : Convocati a Roma per lunedì i parlamentari leghisti, la corsa del leader per la sfiducia a Conte. Salvini attacca: «Sento che ci sono toni simili tra Renzi e Di Maio». La replica del Movimento: «Giullare»

Salvini pressa per voto. Con M5s scontro su Iva - inciuci e tempi. Pd chiederà di votare prima la sfiducia a leader Lega : All'indomani dell'ufficializzazione della crisi, oggi è stata la giornata delle accuse incrociate tra Lega e M5s, ma anche quella dell'avvio della partita sui tempi per il passaggio in Parlamento di Giuseppe Conte. Il premier ha passato la giornata tra Palazzo Chigi e impegni familiari, senza dire una parola dopo la dichiarazione rilasciata ieri sera in sala stampa. L'intenzione è di tornare a parlare a Palazzo Madama, durante la discussione ...

Alessandro Di Battista - incontro segreto con Luigi Di Maio : nuovo ruolo - piano di sopravvivenza M5s : C'è già chi lo chiama il "patto della staffetta", il piano dei Cinque Stelle per sopravvivere dopo l'annuncio della crisi di governo. Per un Movimento arrivato - secondo i sondaggi - al 17%, le elezioni anticipate potrebbero essere un vero e proprio suicidio. Così - spiega l'Huffingtonpost - Luigi D

SCENARIO/ Forte : la scommessa di Salvini contro M5s e Quirinale : Si torna a parlare di crisi di Governo. La Lega chiede il ritorno alle urne, ma sembra difficile che Mattarella lo conceda

M5s - lo sfogo di Paragone : “Tria rema contro : è quella la questione politica - va cambiato. Timidi su investimenti : così M5s ha perso consensi” : Mentre sul governo soffiano venti di crisi, il senatore M5s Gianluigi Paragone interviene con una diretta facebook sul tema della perdita di consenso da parte del movimento: “L’unico tema politico è quello legato alla crescita e secondo me la perdita dei consensi del M5s sta tutto lì – dice Paragone -. Il ministro dell’economia continua a remare contro: c’è un problema di crescita e si risolve solo con gli ...

Luigi Di Maio elemosina un incontro con Alessandro Di Battista : il capo M5s è finito : Sconfitto sistematicamente da Matteo Salvini, massacrato anche da un punto di vista mediatico, sempre più solo anche all'interno del suo partito, i consensi in picchiata da mesi e il grande capo, Davide Casaleggio, pronto a farlo fuori: ecco il ritratto di Luigi Di Maio. Il capo politico M5s è alle

FIORELLA MANNOIA CONTRO DI MAIO E M5s/ 'Se onesti rimettete il mandato' : FIORELLA MANNOIA, elettrice M5s pentita, pur senza mai citarlo direttamente va all'attacco di Luigi Di MAIO con un lungo post/sfogo su Facebook.

I No Tav contro il M5s e la morte di Toni Morrison : Tecnica dello sviamento salviniano: o rispondere a domande spostando su altri temi oppure spostando su altri soggetti. Così non risponde mai a nulla. Fino al grottesco di invitare le parti sociali al tavolo bis, quello del Viminale, per poi dire che le loro richieste certo verranno prese in consider