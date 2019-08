Il numero di persone morte a causa di una frana in Myanmar è salito a 59

Il numero di persone morte per il tifone Lekima in Cina è salito a 45 : Il numero di persone morte in Cina per il tifone Lekima è salito a 45 (di cui almeno 30 per una frana) e ci sono almeno 16 dispersi. Più di 18mila persone inoltre hanno dovuto essere evacuate dalla regione dello Shandong, nel

Il numero delle persone morte in Cina per il tifone Lekima è salito a 18 : Almeno 18 persone sono morte nella provincia cinese di Zhejiang, a sud di Shanghai, a causa del tifone Lekima, che è arrivato sabato mattina in Cina dopo avere colpito Taiwan; altre 14 persone risultano disperse. Le morti, ha detto la

Maltempo Lombardia - piena improvvisa del fiume Serio : numerose persone rimaste bloccate : L’improvviso innalzamento delle acque del fiume Serio, a causa delle piogge in alta valle, ha messo in difficoltà vari bagnanti che oggi pomeriggio si trovavano in acqua in vari tratti del fiume e che sono stati soccorsi dai vigili del fuoco, con gommoni, autoscale ed elicottero. A Vertova, in provincia di Bergamo, sono stati recuperati cinque ragazzi rimasti bloccati su un isolotto in mezzo al fiume. Ad Alzano Lombardo due gruppi di ...

Vicenza : caldo - attivo il numero telefonico per anziani e persone sole : Vicenza, 22 lug. (AdnKronos) – In previsione dell’ondata di caldo che raggiungerà Vicenza nei prossimi giorni, l’amministrazione comunale ricorda che è attivo il numero 0444221020, tutti i giorni, festivi compresi, dalle 7 alle 22, fino al 31 agosto. E’ rivolto in particolare ad anziani e adulti che vivono da soli e che si trovano in stato temporaneo di disagio, nell’ambito del progetto Estate sicura promosso ...