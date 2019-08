Donna cade dal quarto piano pulendo i vetri e muore a Milano

Giovane Donna viene scippata e sporge denuncia poi accade qualcosa di incredibile : Una donna, mentre camminava per strada, è stata scippata della sua borsa. Il ladro, un ragazzo senegalese, è scappato via ma prima ha picchiato il poliziotto che lo ha bloccato e consegnato alla giustizia. La donna ha denunciato lo scippo, il ragazzo è stato fermato e processato per direttissima. Un giorno alla donna scippata, avvocatessa, è arrivata una nomina dal Tribunale per difendere d’ufficio uno scippatore. La donna esaminando, il caso ...

Le nega il cibo perché la vuole magrissima - cosa accade ad una Donna per colpa del marito : Una donna di 32 anni, Catherine Hartley, 32 anni, ha accusato il marito di non darle del cibo perché la voleva magrissima. Il mariti, Matthew Hartley dal canto suo nega ogni accusa e dice che quello che sostiene la donna è tutto inventato. La donna ha raccontato che il marito non la faceva mangiare perché odia le donne grasse e lei era così dimagrita da indossare vestiti per bambini. Racconta anche che era un violento e una volta, solo perché ...

Le nega il cibo perché la vuole magrissima - cosa accade ad una Donna per colpa del marito : Una donna di 32 anni, Catherine Hartley, 32 anni, ha accusato il marito di non darle del cibo perché la voleva magrissima. Il mariti, Matthew Hartley dal canto suo nega ogni accusa e dice che quello che sostiene la donna è tutto inventato. La donna ha raccontato che il marito non la faceva mangiare perché odia le donne grasse e lei era così dimagrita da indossare vestiti per bambini. Racconta anche che era un violento e una volta, solo perché ...

Donna senza fissa dimora fermata per furto in un supermercato - quello che accade dopo è da non credere : Capita a volte di essere in coda alla cassa di un supermercato e vedere la difficoltà di qualcuno di pagare la poca merce acquistata magari pagando solo con pochi spiccioli o vedere chiedere il costo di un piccolo panino prima di decidere se comprarlo oppure no. In quei casi si è in grande imbarazzo ed è difficile decidere se offrirsi di pagare per quella persona in evidente stato di difficoltà o, piuttosto, fingere di non accorgersi di quanto ...

Una Donna con un bambino di tre mesi in braccio litiga con un’altra Donna fuori da un centro estetico - arrivano alle mani e il bambino cade a terra - cosa accade dopo è una tragedia : Questa vicenda è accaduta il 19 luglio scorso Moultrie, una città della Georgia, negli Stati Uniti quando due donne hanno iniziato a litigare fuori da un centro estetico. Una delle due, Karen Lashun Harrison, aveva in braccio il suo bambino di tre mesi ma, nonostante questo ha litigato furiosamente con l’altra. Al culmine della lite le due sono venute alle mani e quando la mamma con il bambino ha ricevuto una borsa con violenza ...

Conducente ambulanza soccorre una Donna e mentre la sta portando in ospedale è colto da infarto - continua a guidare - cosa accade dopo : Il Conducente di una ambulanza stava soccorrendo una signora anziana che si era sentita poco ben. mentre guidava diretto in ospedale ha avvertito un dolore fortissimo al petto e ha sudato freddo. L’uomo ha riconosciuto immediatamente questi sintomi come quelli di un infarto ma ha continuato lo stesso a guidare fino all’ospedale. Appena arrivato e ha visto i suoi colleghi è svenuto ed è stato soccorso . Entrambi sono stati ...

Giovane Donna mentre starnutisce si rompe il collo - dopo un po’ di tempo accade di nuovo ma questa volta stava ridendo : Una ragazza australiana, Monique Jeffrey, ha vissuto due momenti molto dolorosi nella sua vita, si è rotta il collo per ben due volte. La prima mentre stava starnutendo la seconda mente stava ridendo. La poverina la prima volta era a letto, stava al computer e ha iniziato a starnutire. Non sono stati starnuti normali ma, così violenti, da farle rompere il collo. Infatti ha riportato la frattura della vertebra C1 e C2.. I medici l’hanno ...

Giovane Donna partorisce e vengono avvisati tre presunti papà - cosa accade : Una ragazza di 24 anni ha partorito una bambina a Palermo. Qualche minuto dopo il parto sono arrivati, in tre momenti diversi, tre ragazzi , ognuno dei quali rivendicava la paternità nonostante lo stupore della situazione alla quale si sono trovati di fronte. Dalle parole si è passati alle mani tanto che il portiere dell’ospedale del reparto di ginecologia si è visto costretto ad allertare le forze dell’ordine. La situazione è tornata ...

Auto cade nel letto di un torrente : morti un uomo ed una Donna : Tragico incidente alle porte di Pistoia: un'Autovettura è uscita di strada sfondando una protezione finendo poi la sua corsa...

Genova - cade dalla finestra e precipita su una Donna a passeggio con il nipote : La donna che è precipitata è morta. Feriti ma fuori pericolo, invece, nonna e nipote. La mamma del bimbo ha assistito alla...

Scicli - Donna cade dal balcone : trasferita in elisoccorso a Catania : Una donna 55enne stamattina è precipitata da un balcone a Scicli. La donna è stata trasportata in elisoccorso all’ospedale Cannizzaro di Catania