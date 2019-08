Fonte : eurogamer

(Di martedì 13 agosto 2019) Come promesso da Bungie un po' di tempo fa,2 riceverà la tanto attesa funzionalità di, il che permetterà ai giocatori di giocare praticamente su qualsiasi piattaforma desiderino, senza dover ricominciare da capo.Ilarriverà su2 la, precisamente mercoledì 21 agosto. In pratica potremo iniziare una partita su PS4, spostarci su Xbox One o PC e continuare da dove eravamo rimasti senza soluzione di continuità. Se da una parte non si tratta delplay, quanto meno permette ai giocatori di potersi spostare su un altra piattaforma qualora i loro amici si trovino per l'appunto su ecosistemi diversi.L'unica limitazione riguarda il denaro che il nostro personaggio si porterà dietro. In pratica, potremo spendere la valuta di gioco solamente sulla piattaforma nella quale è stata guadagnata, per cui non aspettatevi di poter migrare tutti ...

Eurogamer_it : Destiny 2: la prossima settimana arriva il cross save #Destiny - GamingToday4 : Cross-Save arriva a Destiny 2 la prossima settimana -