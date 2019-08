Cristiano De André e la figlia Alice Video | complicità e risate | ' infastidito' ma

Francesca De Andrè : "Papà Cristiano non mi ha mai cercata davvero. Con Gennaro è un bel momento" : Non c'è pace nella famiglia De Andrè. Tra Francesca ed il papà Cristiano, i rapporti sono ancora tesissimi. L'ex gieffina, come confessato al settimanale 'Vero', in edicola questa settimana, non ha intenzione di riavvicinarsi al padre dopo i tentativi (non andati a buon fine) del passato: Mio padre non mi ha contattata personalmente. Sono scenette che fa per accaparrarsi la parte mediatica. Non mi ha mai cercata davvero. Le mie sorelle in ...

Grande Fratello - Francesca De Andrè replica al padre Cristiano : "Il suo riavvicinamento è una mossa mediatica" : L'ex gieffina, al contrario della sorella Fabrizia, non crede al desiderio di riconciliazione espresso dal padre: "Pantomime mediatiche. In realtà non mi ha mai cercata"

Francesca De André nega la pace a papà Cristiano : “Non condivido la scelta di mia sorella Fabrizia” : Con un'intervista al settimanale Spy, la protagonista dell'ultimo Grande Fratello chiude a un riavvicinamento con il padre, che pochi giorni fa sembra aver ritrovato un'armonia con l'altra figlia, Fabrizia. Il padre aveva diffidato le due ragazze prima della loro apparizione nel reality condotto da Barbara d'Urso.Continua a leggere

Francesca De André rifiuta l’appello del padre Cristiano per la pace : “Una scena mediatica” : "Aspetto Francesca quando vuole, per deporre le armi", dichiarava Cristiano De André da Facebook qualche giorno fa. La figlia, però, non ha alcuna intenzione di riavvicinarsi al genitore e bolla quelle parole come delle "pantomime mediatiche": "Invece di scrivere dei messaggi sui social avrebbe potuto farsi vivo".

Francesca De Andrè : "Papà Cristiano non mi ha mai cercata. E' un bravo sceneggiatore" : Intervistata dal settimanale 'Spy', in edicola questa settimana, Francesca De Andrè ha risposto, a modo suo, all'invito del padre di far pace dopo tanti anni di ostilità e battaglie legali. Negli scorsi giorni, la sorella Fabrizia ha deciso di deporre le armi per la serenità familiare: Non condivido la scelta di Fabrizia. Pensi che nostro padre aveva diffidato entrambe prima del nostro ingresso nella Casa del Grande Fratello. Siamo diverse ...

Francesca De André : “Caro Gennaro Lillio - con te è amore. Mio padre Cristiano? Non ci parlo da anni” : Francesca De André ha scritto una lunga lettera a Gennaro Lillio. L'ex concorrente del 'Grande Fratello' è certa del sentimento che prova per il suo fidanzato: "Sei mio, sono tua. Non ti deluderò, non deludermi nemmeno tu". La nipote di Faber ha parlato anche del rapporto conflittuale con suo padre Cristiano, che in questi giorni l'ha invitata a deporre le armi.Continua a leggere

