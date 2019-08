WTA Cincinnati – Esordio da dimenticare per Jelena Ostapenko | Putintseva trionfa al terzo

Diretta Atp WTA Cincinnati 2019/ Streaming video e tv : via alle prime partite! : Diretta Atp Wta Cincinnati 2019 info Streaming video e tv del torneo di tennis Masters 1000. Oggi 12 agosto spicca il rientro di Andy Murray.

WTA Cincinnati 2019 - sorteggiato il tabellone. Ashleigh Barty ha un percorso ad ostacoli - Camila Giorgi inizia con Sakkari : È stato sorteggiato il tabellone principale del Western&Southern Open WTA di Cincinnati 2019. Mancheranno poche protagoniste, dato che nelle prime 20 del mondo marcherà visita solamente Vondrousova, mentre si rivedranno Wang e Kvitova. Sarà importante capire cosa farà Serena Williams: la statunitense per ora è in tabellone, ma la partecipazione di Toronto potrebbe indurla a rinunciare pensando agli US Open di fine agosto. Una sola italiana ...