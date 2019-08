Juventus – Lista Uefa | due esclusioni faranno discutere

Juventus - la lista dei convocati per l’Atletico : presenti Dybala e Danilo : In attesa di nuove novità sul fronte calciomercato la Juventus ha diramato la lista dei convocati per la trasferta di Stoccolma, domani alle 18 interessante sfida contro l’Atletico Madrid nell’ultima amichevole valida per l’International Champions Cup. Presente nella lista anche Paulo Dybala, l’argentino al centro delle trattative di calciomercato nelle ultime ore, sfumato il trasferimento in Premier League ma ...

Juventus - l'agente di Everton : 'Primo nome sulla lista di acquisti di Paratici' : La Juventus prosegue la preparazione estiva, in particolar modo sulla parte tattica ed atletica, nel frattempo la dirigenza bianconera continua il suo lavoro sul mercato alla ricerca dei rinforzi ideali per il gioco di Maurizio Sarri. L'esigenza principale però resta la vendita di alcuni esuberi, sia per alleggerire la rosa che per sistemare il bilancio, con acquisti effettuati che hanno superato i 100 milioni di euro. Per quanto riguarda invece ...

Lukaku Juventus - trattativa chiusa. Ecco il tweet della giornalista : Lukaku Juventus – Secondo quanto filtra in ambienti ben informati, la trattativa per portare Lukaku alla Juventus sarebbe chiusa definitivamente, ma non a favore dei bianconeri. A riportare la notizia, è la giornalista Claudia Garcia. Su twitter, infatti, la stessa ha così scritto:“Lukaku va all’Inter. Ho conferme di un’intesa totale con lo United. Presto la […] More

Calciomercato Juventus : la lista delle meraviglie per il centrocampo-I NOMI : Calciomercato Juventus: il centrocampo non ha convinto il neo tecnico della Juventus Maurizio Sarri, che ha chiesto rinforzi. Il fulcro del gioco bianconero della prossima stagione sarà inevitabilmente il centrocampo, che è il reparto nel quale la Juve sta scontando e palesando le maggiori difficoltà. Il gioco ruoterà intorno alla fantasia di Miralem Pjanic, al […] More

Juventus - possibili cessioni in ottica lista Champions : tra queste Perin e Cancelo : Il mercato della Juventus, a parte la cessione di Spinazzola alla Roma, ha riguardato soprattutto investimenti in entrata, con gli arrivi di Ramsey, Pellegrini, Demiral, Rabiot e Buffon. Proprio per questo attualmente la rosa bianconera è ricca di giocatori, di potenziali esuberi che potrebbero essere quindi ceduti sul mercato per diversi motivi. Sicuramente uno di questi è il bilancio, la Juventus dovrà necessariamente monetizzare anche per ...

La Juventus starebbe cercando sostituto di Cancelo - nella lista ci sarebbe anche Trippier : La Juventus, in queste ore, è molto attiva sul mercato soprattutto in ottica difesa. In entrata il nome più caldo è quello di Matthijs de Ligt, mentre in uscita ci sarebbe Joao Cancelo. Qualora il portoghese dovesse partire, Fabio Paratici dovrà cercare un suo sostituto e uno dei nomi che piace è quello di Trippier che però costerebbe circa 40 milioni, perciò i bianconeri stanno valutando anche altre alternative. Cancelo potrebbe partire Da ...

Cessioni Juventus : Rugani sulla lista dei partenti : Cessioni Juventus: Rugani sulla lista dei partenti L’acquisto di Matthijs De Ligt, avvicinatosi fortemente alla Juventus nelle scorse ore, nonostante il tentativo in extremis di recupero da parte del Barcelona, andrebbe a chiudere le porte della titolarità al difensore della nazionale azzurra Daniele Rugani. Per il classe 1994, che con il ritiro di Barzagli sembrava […] More

Juventus - nella lista dei possibili partenti di Sarri ci sarebbe anche Mandzukic : La Juventus è al lavoro per costruire la squadra del futuro. Ovviamente, oltre alle entrate, Fabio Paratici sta pensando anche alle uscite. Infatti, alcuni giocatori non rientrerebbero più nei piani di Maurizio Sarri. La lista dei possibili partenti è abbastanza lunga e si comincia da Joao Cancelo, Mario Mandzukic, Sami Khedira e Blaise Matuidi. Oltre a loro sono a rischio anche Juan Cuadrado, Mattia Perin e Leonardo Spinazzola. Dunque le ...