Halo Infinite avrà un universo immenso con scenari tutti da esplorare

Halo Infinite avrà un aspetto fantastico su Xbox One - lo assicura 343 Industries : Halo Infinite sarà un grande gioco per Microsoft e 343 Industries, non solo perché è un nuovo titolo del franchise, ma anche perché il gioco arriverà su Xbox Scarlett come titolo di lancio per la console di prossima generazione.Tuttavia il gioco arriverà anche su Xbox One e PC ed i fan si stanno quindi chiedendo se il gioco sarà all'altezza sulla console attuale. A tal proposito Frank O'Connor, boss di Halo, non ha dubbi.Parlando con lo YouTuber ...

Nel trailer E3 2019 di Halo Infinite è nascosto un messaggio di Cortana : A quanto pare, ci sarebbe un audio segreto nascosto nel trailer dell'E3 2019 di Halo Infinite, con Cortana che svelerebbe alcuni dettagli sulla storia del gioco per Xbox Scarlett, Xbox One e PC. Più specificamente, l'utente Twitter Xepyal ha decodificato un codice QR nascosto nel trailer del gioco che porta a un file audio segreto. Quale significato possa avere l'audio scovato, non è esattamente chiaro ma, ovviamente, i fan di Halo si sono già ...

Halo Infinite sarà supportato da Sperasoft - lo studio che aiutò con le animazioni di Mass Effect Andromeda : Halo Infinite è un gioco su cui Microsoft punta molto, poiché con questo titolo si mira a rivitalizzare il franchise di Halo e, sopratutto, sarà uno dei titoli di lancio di Xbox Scarlett. 343 Industries di occuperà del progetto e sta già ricevendo supporto nello sviluppo da Skybox Labs.Tuttavia, come riporta Generacion Xbox, lo studio riceverà il supporto anche di Sperasoft. Sperasoft, per chi non lo sapesse, ha collaborato con diversi studi su ...

Halo Infinite : i fan scoprono possibili indizi sulla storia e la timeline : Alcuni dettagli sulla storia di Halo Infinite sarebbero stati scoperti, gettando ulteriore luce sul prossimo sparatutto per Xbox Scarlett, Xbox One e PC. Le scoperte arrivano dai fan che hanno analizzato a fondo il trailer "Discover Hope" mostrato all'E3 2019 e, a quanto pare, il gioco si svolgerebbe dopo il 2561, il che significherebbe tre anni dopo gli eventi di Halo 5: Guardians, riporta Comicbook. Nel frattempo, il trailer precedente ...