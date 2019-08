Concorsi pubblici | Ministero dell' Ambiente | al via bando per 251 funzionari in vari ambiti

Fonte : Blastingnews

(Di lunedì 12 agosto 2019) Una nuova opportunità di lavoro si presenta per i laureati che aspirano a diventare dipendenti a tempo indeterminato dela tutela del territorio e del mare (Mattm). Infatti la Gazzetta Ufficiale num. 63 ha pubblicato, lo scorso 9 agosto, undi concorso nella serie speciale per reclutare 251 persone da assumere presso il Mattm. In particolare i 251 candidati che riusciranno a superare le prove saranno assunti a tempo indeterminato nella sede unica di Roma. Ma quali sono i profili richiesti? Si ricercano: 35 unità nel settorea fiscalità ambientale e'economia; 22competenti in biologia marina e in generale nelle scienze biologiche; 55 unità nel settore ingegneristico (civile, energetico, gestionale, nucleare,e territorio); 25che si occuperannoa pianificazione del territorio, sia per quanto riguarda ...

