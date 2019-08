ATP Cincinnati – Berrettini eliminato all’esordio | l’azzurro ko in due set | avanza Londero

DIRETTA ATP WTA CINCINNATI 2019/ Streaming video e tv : Berrettini sfida Londero : DIRETTA Atp Wta CINCINNATI 2019 info Streaming video e tv del torneo di tennis Masters 1000. Oggi 12 agosto spicca il rientro di Andy Murray.

ATP Cincinnati – Marin CIlic ko all’esordio : Radu Albot firma l’impresa in due set : Marin CIlic sconfitto all’esordio nell’ATP di Cincinnati: il tennista croato cede al macedone Radu Albot in due set Prosegue il 2019 avaro di soddisfazioni di Marin CIlic. Il tennista croato è stato eliminato al primo turno dell’ATP di Cincinnati dopo meno di due ore di gioco. CIlic, scivolato alla posizione numero 18 del ranking mondiale maschile, è stato sconfitto in due set da Radu Albot (numero 39 ATP), capace di imporsi con il ...

Tennis – Nadal chiede un po’ di tregua : annunciato il forfait per il torneo ATP di Cincinnati : Nadal guarda già agli US Open: dopo la vittoria a Montreal annunciato il forfait per Cincinnati Per il secondo anno consecutivo il torneo ATP di Cincinnati non vedrà in campo Rafa Nadal: dopo la vittoria al torneo di Montreal, nel quale il maiorchino ha battuto in finale il russo Medvedev, il Tennista è stato costretto al forfait nel Master statunitense al via oggi. “Nessun altro motivo se non quello di prendermi cura personalmente ...

ATP Cincinnati – Cecchinato ko al primo turno : De Minaur fa fuori l’azzurro al terzo set : Marco Cecchinato eliminato al primo turno dell’ATP di Cincinnati: 10ª sconfitta consecutiva per l’azzurro che si arrende al terzo set contro De Minaur Marco Cecchinato non riesce a cambiare rotta. Per il tennista azzurro arriva un’altra sconfitta, la decima consecutiva. Questa volta, il tennista numero 61 al mondo è stato battuto da Alex De Minaur, numero 38 al mondo, al primo turno dell’ATP di Cincinnati. Cecchinato, avanti al tie-break ...