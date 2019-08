Tuffi | Europei 2019 | piattaforma uomini | trionfa il ‘bimbo’ Sereda | 13 anni! Decimo

LIVE Tuffi - Europei 2019 in DIRETTA : Sereda si tinge d’oro dalla piattaforma maschile - Giovannini 10° : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE E’ tutto per questa DIRETTA LIVE! Un saluto dalla redazione di OA Sport 18.14: Sereda E’ D’ORO!!! 81.60 per lui ed è oro a 13 anni con 488.85 a precedere il francese Auffret e il russo Ternovoi. Grande prova per lui. Giovannini chiude in 10esima posizione, una prova che potrà servire nell’ottica della sua crescita 18.13: Il russo Shleikher ottiene 82.80 per pochi ...

18.02: Doppio e mezzo indietro carpiato con due avvitamenti e mezzo per Massenberg che chiude la sua gara con 70.40, per un totale di 381.35 18.01: Verticale da manuale per Sereda e arrivano 91.20!!! Ci sono i 9.5 e vola in testa con il punteggio di 407.25. Vola in testa. Giovannini 9° 18.00: Triplo e mezzo rovesciato raggruppato per Shleikher che ottiene 79.80 per un totale di 362.25 ...

17.50: Triplo e mezzo ritornato raggruppato per il rumeno Popovici che ottiene 72.00 per un totale di 355.60 (primo) 17.49: Triplo e mezzo rovesciato raggruppato per Massenberg che inizia la quinta rotazione con 51.00, per un totale di 310.95 17.48: Triplo e mezzo ritornato raggruppato per Sereda che ottiene 81.60 per un totale di 316.05 (secondo) alle spalle di Auffret 17.47: Triplo e mezzo ...

17.40: Serbin con il triplo e mezzo avanti carpiato ottiene 76.50 e va in testa con 287.30 17.39: 283.60 per il rumeno Popovici che ottiene questo totale con il triplo e mezzo avanti raggruppato (primo) 17.37: Il tedesco Massenberg inizia la quarta rotazione con il triplo e mezzo ritornato raggruppato con cui ottiene 57.60 per un totale di 259.95 17.36: Triplo e mezzo indietro raggruppato per ...

17.30: Triplo e mezzo indietro raggruppato per Dixon che ottiene 74.25 che va in testa alla classifica (224.65) 17.29: Triplo e mezzo ritornato raggruppato per Giovannini che purtroppo sbaglia completamente l'entrata finale: 44.80 e 174.70 (sesto) 17.28: Triplo e mezzo ritornato raggruppato per Serbin che ottiene 71.40 per un totale di 210.80 (secondo) 17.26: Triplo e mezzo avanti ...

17.20: Triplo e mezzo rovesciato raggruppato per il francese Auffret, eseguito splendidamente: 91.80, per un totale di 159.00 (primo) 17.19: Triplo e mezzo rovesciato raggruppato per il russo Ternovoi che sbaglia e ottiene 39.10 per un totale di 120.70 (settimo), alle spalle di Giovannini 17.18: Verticale indietro, doppio salto mortale e mezzo, con un avvitamento e mezzo per il britannico ...

16.57: Grande supporto per i padroni di casa Sereda e Serbin 16.55: 5′ al via di questa finale della piattaforma maschile 16.52: Si prospetta dunque grande spettacolo, gli atleti stanno facendo il loro ingresso sul piano vasca 16.49: Sereda, come detto, dovrà guardarsi da Shleikher e da Auffret che, per il loro programma, sono quelli maggiormente accreditati 16.47: Per Giovannini quindi ...

Tuffi - Europei 2019 : trampolino 3 metri sincro donne - Russia oro all’ultimo tuffo. Clamorosa doppietta per Koroleva : Il trampolino tre metri sincro femminile evoca sempre dolcissimi ricordi per l’Italia, anche se per una volta le azzurre ‘sono costrette a guardare’. Un vero peccato, Il forfait di Elena Bertocchi causa problemi enormi alla schiena (da aprile, stagione completamente condizionata da questo infortunio) non permette infatti alla milanese e a Chiara Pellacani di difendere il titolo vinto all’ultimo tuffo a Edimburgo nel 2018 ...

15.29 Tutto pronto per il sincro donne da 3 metri, senza coppie Italiane al via. 10.57: Appuntamento alle 15.30 per il sincro donne da 3 metri senza coppie Italiane al via, a più tardi 10.55: Questi i finalisti della piattaforma maschile: Sereda (Ukr), Shleikher (Rus), Barthel (Ger), Williams (Gbr), Auffret (Fra), Ternovoi (Rus), Dixon 8Gbr), Giovannini (Ita), Serbin (Ukr), Paradzik (Swe), ...

Europei Tuffi 2019 – Riccardo Giovannini in finale dalla piattaforma maschile : Larsen eliminato : Riccardo Giovannini raggiunge la finale della piattaforma maschile agli Europei di Tuffi 2019: Andreas Sargent Larsen eliminato L’ultima giornata degli Europei di Tuffi 2019 regala la chance finale per una, difficile, medaglia per l’Italia. Riccardo Giovannini si qualifica per la finale dei Tuffi dalla piattaforma maschile classificandosi 8°. Niente da fare per Andreas Sargent Larsen che chiude 13° e non raggiunge il lotto dei finalisti ...

Tuffi - Europei 2019 : piattaforma dieci metri uomini - Riccardo Giovannini in finale! Eliminato Larsen - brilla la stella del 13enne ucraino Sereda : Un uomo solo al comando, anche se in realtà è un ragazzino e ha 13 anni (ne compirà 14 a dicembre): Oleksii Sereda, beniamino di casa, vince la qualificazione nella gara dalla piattaforma dieci metri uomini e si candida a essere protagonista assoluto nella finale delle 17 (attenzione ai “10” che potrebbero uscire in massa). L‘Italia può esultare per la prova del 16enne romano Riccardo Giovannini, che si piazza ottavo con una ...

10.22: Ancora bene Giovannini che si si salva nel finale dopo una rotazione difficoltosa: 69.30 per un totale di 316.65, secondo 10.21: Paradzik trova un tuffo appena discreto: 52.70 per un totale di 299.90 10.20: Scarso Popovici, in ritardo nelle rotazioni. Arrivano 54.40 per un totale di 311.60, nessun problema per la finale 10.19: Discreto tuffo di Larsen, qualche spruzzo di troppo in ...

9.39: Abbondante Massenberg in ingresso in acqua. Arrivano 52.80 per un totale di 184.50 9.38. Sbaglia ancora Christensen: 34.65 per un totale di 114.65 9.37: Bene l'austriaco Lofti: 65.60 e totale di 168.65 9.36: Dopo due rotazioni Williams, Ternovoi, Barthel davanti, Giovannini è 12mo, Larsen 14mo. C'è da soffrire 9.35: Solleva tanti spruzzi Sargsyan, coefficiente alto, arrivano ...

Europei Tuffi 2019 – Problemi alla schiena per Elena Bertocchi : salta la finale sincro 3 metri con Chiara Pellacani : Dopo aver saltato la finale dal trampolino da 1 metro, Elena Bertocchi dà forfait anche per la finale in sincro da 3 metri con Chiara Pellacani: ancora Problemi alla schiena per la tuffatrice azzurra Per Elena Bertocchi arriva un altro forfait. La tuffatrice azzurra chiude con l’amaro in bocca gli Europei di Tuffi 2019 dovendo rinunciare alle ultime due finali. Dopo il forfait di ieri nella finale dal trampolino da 1 metri, i Problemi alla ...