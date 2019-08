MotoGp – Dovi ricorda Semprini | Marquez si consola con la classifica piloti e Quartararo

MotoGp Austria - Dovizioso torna alla vittoria : Marquez battuto a duello con un sorpasso all’ultima curva. Sul podio sale Quartararo : Andrea Dovizioso fa il Marquez e batte il campione del mondo spagnolo con un sorpasso all’ultima curva, dopo un duello che era cominciato già alla prima staccata del Gp d’Austria. Il forlivese della Ducati torna alla vittoria, che gli mancava dalla prima gara in Qatar, e interrompe il dominio del numero 93 in sella alla Honda. L'articolo MotoGp Austria, Dovizioso torna alla vittoria: Marquez battuto a duello con un sorpasso ...

Ordine d’arrivo MotoGp - GP Austria 2019 : risultato e classifica. Dovizioso vince - sorpasso su Marquez! Valentino Rossi 4° : Andrea Dovizioso ha vinto il GP d’Austria 2019 grazie a un mitologico sorpasso all’ultima curva su Marc Marquez. Strepitosa vittoria del centauro della Ducati che ha infilzato il Campione del Mondo nel modo più bello, Valentino Rossi ha chiuso al quarto posto grazie a una bella rimonta dalla decima piazzola mentre Fabio Quartararo ha completato il podio. Di seguito l’Ordine d’arrivo del GP d’Austria 2019, tappa del ...

LIVE MotoGp - GP Austria 2019 in DIRETTA : DOVIZIOSO EPICO!!! Sorpasso clamoroso a Marquez all'ultima curva! Rossi 4° : 14.45 Con ancora negli occhi il Sorpasso clamoroso di DOVIZIOSO non ci rimane che ringraziarvi per la cortese attenzione! Grazie e buon proseguimento di giornata! 14.44 Rossi vince il derby interno con Vinales mentre Bagnaia è ottimo settimo 14.43 CHE EMOZIONI!!!! Che vittorie per Dovi!!!!!!!!!!!! Grande podio anche per Quartararo 14.42 ORDINE DI ARRIVO 1 4 A.

MotoGp - Dovizioso trionfa in Austria : 14.50 Il Gp d'Austria vede il trionfo della Ducati di Dovizioso su Marc Marquez. Su questa pista Marquez non ha mai vinto.In partenza Quartararo lo brucia,poi anche Dovi si mette davanti.Cade Cruthlow.Quartararo cede la posizione e si accende il duello tra Marquez e Dovizioso.Lo spagnolo va al comando al giro 10. Dovizioso non vuole farlo scappare, ingaggia un duello infinito e al giro 20 passa in testa.Lo spagnolo non ci sta e al penultimo ...

LIVE MotoGp - GP Austria 2019 in DIRETTA : Dovizioso infila Marquez! Duello vibrante! Rossi 4° : ULTIMO GIRO Marquez fugge ma Dovi è lì! SI infila ALL'ULTIMA CURVA E VINCEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE ULTIMO GIRO Marquez si difende in curva 3 Dovi non ha più molte chance ULTIMO GIRO Marquez inizia con soli 23 millesimi. Dovi lo attacca!!! Corpo a corpoooooooooooooo -2 Marquez fugge e mette 3 decimi -2 Marquez lo infila in curva 3! E ora vuole scappare -2 Dovi di nuovo avanti in curva

LIVE MotoGp - GP Austria 2019 in DIRETTA : Marquez e Dovizioso provano la fuga - Rossi 4° : -16 Tra Marquez e Dovizioso ci sono 364 millesimi. Rossi fa fatica a tenere il ritmo di Quartararo -16 Marquez prosegue sull'1:24.2 per spegnere la resistenza di Dovizioso. Quartararo ormai è a 1.2. -17 I primi due provano la fuga! Un secondo su Quartararo, poi Rossi che prova a non mollare -18 Marquez forza, Dovi risponde e mettono 8 decimi su Quartararo, quindi Rossi, poi Vinales e

LIVE MotoGp - GP Austria 2019 in DIRETTA : gara in tempo reale - Dovizioso sfida Marquez. Valentino Rossi per la rimonta : Presentazione della gara – Griglia di partenza – Cronaca warm up – Previsioni meteo Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del GP d'Austria 2019, tappa del Mondiale MotoGP che si disputa sul tracciato di Spielberg. Ci aspetta un pomeriggio rovente sotto il profilo dello spettacolo ma non è detto che le temperature siano così elevate sebbene si sia nel cuore

LIVE MotoGp - GP Austria 2019 in DIRETTA : warm-up in tempo reale - Rossi e Dovizioso scelgono le gomme per la gara : Il programma del GP Austria (11 agosto) – La griglia di partenza – La cronaca delle qualifiche – Il record di Marquez Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del warm-up del GP d'Austria, undicesima prova del Mondiale 2019 di MotoGP. Sul tracciato di Spielberg ultima sessione prima della gara (prevista alle ore 14.00), utile per definire gli assetti e la messa a punto

MotoGp in Austria - solita pole per Marc Marquez : dietro Quartararo e Dovizioso : Marc Marquez ancora in pole. Il numero 93 della MotoGp ottiene il miglior tempo di sempre sulla pista Austriaca (1'23"027). dietro la Honda nelle qualifiche chiudono la prima fila Fabio Quartararo sulla con la Yamaha Petronas e Andrea Dovizioso con la Ducati, a dispetto di un Maverick Vinales quarto

VIDEO MotoGp - GP Austria 2019 : highlights e sintesi delle qualifiche. Marquez in pole - Dovizioso terzo - Valentino Rossi 3° : Oggi pomeriggio si sono disputate le qualifiche del GP d’Austria 2019, Marc Marquez ha dominato il turno e ha conquistato la pole position come da pronostico della vigilia. Show assoluto dello spagnolo che ha rifilato oltre quattro decimi di distacco a Fabio Quartararo e ad Andrea Dovizioso, ottimo terzo e domani potenzialmente in grado di sfidare il Campione del Mondo per il successo a Spielberg. Valentino Rossi si è dovuto accontentare ...

Marc Marquez MotoGp - GP Austria 2019 : “Record di pole position. Domani gara difficile con Dovizioso” : Marc Marquez ha conquistato la pole position del GP d’Austria 2019, tappa del Mondiale MotoGP che si disputa sul tracciato di Spielberg. Il fuoriclasse spagnolo ha letteralmente dominato le qualifiche e ha guadagnato l’ennesima partenza al palo, per la 59esima volta in carriera scatterà davanti a tutti e Domani andrà a caccia di una vittoria. Il centauro della Honda dovrà battagliare verosimilmente con Andrea Dovizioso anche se ...

MotoGp - Dovizioso lancia la sfida a Marquez : “il nostro passo è buono - cercherò di non farlo scappare” : Il pilota della Ducati ammette di avere un buon passo, ma non è convinto che possa bastare per stare insieme a Marquez Prima fila per Andrea Dovizioso nelle qualifiche del Gp d’Austria, il pilota della Ducati non riesce a stare davanti a Marc Marquez e Fabio Quartararo, raggiungendo comunque il suo obiettivo. AFP/LaPresse Importante sarà adesso non lasciar scappare la Honda del campione del mondo domani in gara, anche se non sarà ...

Andrea Dovizioso MotoGp - GP Austria 2019 : “Obiettivo raggiunto - ottima prima fila. Marquez cercherà di scappare” : Andrea Dovizioso ha conquistato il terzo posto nelle qualifiche del GP d’Austria 2019, tappa del Mondiale MotoGP che si corre sul tracciato di Spielberg. Il centauro della Ducati ha disputato un ottimo turno pomeridiano ed è riuscito ad agguantare la prima fila alle spalle dell’inarrivabile Marc Marquez e del buon Fabio Quartararo, domani il forlivese andrà a caccia del successo su una pista che ha sempre sorriso alla scuderia di ...

MotoGp - Marc Marquez non si fida di Dovizioso : “sbircerò la sua gomma - nel caso decidesse di spingere…” : Il pilota spagnolo ha parlato dopo le qualifiche del Gp d’Austria, mettendo nel mirino Dovizioso in vista della gara di domani Pole position storica per Marc Marquez in Austria, lo spagnolo infatti supera Mick Doohan nella classifica all-time in top class, suggellando una giornata davvero pazzesca. AFP/LaPresse La concentrazione del campione del mondo però è focalizzata già nella giornata di domani, quando toccherà tenere a bada ...