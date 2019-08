LIVE Tuffi | Europei 2019 in DIRETTA | Sereda si tinge d’oro dalla piattaforma maschile

Fonte : oasport

(Di domenica 11 agosto 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAE’ tutto per questa! Un salutoredazione di OA Sport 18.14:E’ D’ORO!!! 81.60 per lui ed è oro a 13 anni con 488.85 a precedere il francese Auffret e il russo Ternovoi. Grande prova per lui. Giovannini chiude in 10esima posizione, una prova che potrà servire nell’ottica della sua crescita 18.13: Il russo Shleikher ottiene 82.80 per pochi centesimi di punto (442.05) è terzo 18.12: Doppio e mezzo indietro carpiato con un avvitamento e mezzo per Barthel che ottiene 67.20 per un totale di 422.75 (quarto) 18.11: Williams chiude con un ottimo tuffo da 81.00, totalizzando 402.65 (settimo) 18.10: Doppio e mezzo indietro carpiato con due avvitamenti e mezzo per Auffret che ottiene 81.00. 474.90 per lui ed è in vetta 18.09: Ternovoi ottiene 86.85 con questo tuffo e vola in testa con ...

zazoomblog : LIVE Tuffi Europei 2019 in DIRETTA: tra poco la finale dei 10m uomini. Giovannini al via - #Tuffi #Europei… - zazoomnews : LIVE Tuffi Europei 2019 in DIRETTA: Sereda in testa al termine della quinta rotazione dai 10m uomini Giovannini 9°… - zazoomnews : LIVE Tuffi Europei 2019 in DIRETTA: tra poco la finale dei 10m uomini. Giovannini al via - #Tuffi #Europei… -