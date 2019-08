Ha stuprato due bambine | arrestato un pedofilo

Due nigeriani mi hanno stuprato... ma non era vero! La 15enne di Bolzano si era inventata tutto : Non ha subito nessuna aggressione né alcuno uno stupro la 15enne che nel maggio scorso aveva denunciato di essere stata vittima di una violenza sessuale lungo una pista ciclabile a Bolzano. A smentire quella storia è stata la stessa adolescente che ha ammesso: "Ho inventato tutto per avere più attenzione". Lo fa sapere la locale Procura della Repubblica che indagava sul caso e che in questi giorni ha concluso le indagini preliminari. Come ...